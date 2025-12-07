ছবি

পাঠকের ছবি (৭ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।

কোনোরকম টিনশেডের চালা থাকলেও ঘরের বেড়া নেই। নেই সামাজিক পরিবেশ। নেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা। তবু জীবিকার টানে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার বিচ্ছিন্ন ঢাল চরে মানবেতর জীবন যাপন করছে শুঁটকিপল্লির জেলে পরিবারগুলো। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
ছবি: সীমান্ত হেলাল
ভোরবেলা পার্কে দলগতভাবে শরীরচর্চা। রমনা পার্ক, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: হাফিজুন নাহার
মেঘনা নদী‌তে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ‌্য। মঙ্গল‌সিকদর লঞ্চঘা‌ট, লাল‌মোহন উপ‌জেলা, ভোলা, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছ‌বি: মো. সো‌য়েব মেজবহউদ্দিন
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুল্লিগুলো দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের জানালা দিয়ে যাত্রাপথে তোলা ছবি। রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: মানস মাহাতো।
কৃষক এ নৌকায় করেই নদীর ওপারের চর থেকে জমির ধান কেটে নিয়ে আসেন। কৃষকের অবসরে নৌকাখানি একটু জিরোনোর ফুরসত পাচ্ছে। ছবিটি আড়িয়াল খাঁ নদের মোল্লার হাট, মাদারীপুর থেকে গতকাল শনিবার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, তারিখ বিকেলে তোলা হয়েছে
ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
তালগাছ এক পা দাঁড়িয়ে। পাইকপাড়া, নারায়ণগঞ্জ। ৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: অপু আহমেদ
শীতের সকালে খাবার হাতে কৃষি শ্রমিকের গন্তব্য ফসলের মাঠ। মিঠামইন ধনু নদের ব্রিজসংলগ্ন এলাকা, কিশোরগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: মোস্তাফিজুর শাহিন
শীতের মিষ্টি রোদে দুই বন্ধুর সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি। বাশুরিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: রাজু আহমেদ রকি
