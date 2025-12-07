পাঠকের ছবি (৭ ডিসেম্বর ২০২৫)

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুল্লিগুলো দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের জানালা দিয়ে যাত্রাপথে তোলা ছবি। রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: মানস মাহাতো।
কৃষক এ নৌকায় করেই নদীর ওপারের চর থেকে জমির ধান কেটে নিয়ে আসেন। কৃষকের অবসরে নৌকাখানি একটু জিরোনোর ফুরসত পাচ্ছে। ছবিটি আড়িয়াল খাঁ নদের মোল্লার হাট, মাদারীপুর থেকে গতকাল শনিবার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, তারিখ বিকেলে তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
তালগাছ এক পা দাঁড়িয়ে। পাইকপাড়া, নারায়ণগঞ্জ। ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: অপু আহমেদ
শীতের সকালে খাবার হাতে কৃষি শ্রমিকের গন্তব্য ফসলের মাঠ। মিঠামইন ধনু নদের ব্রিজসংলগ্ন এলাকা, কিশোরগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: মোস্তাফিজুর শাহিন
শীতের মিষ্টি রোদে দুই বন্ধুর সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি। বাশুরিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: রাজু আহমেদ রকি