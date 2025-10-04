পাঠকের ছবি (৪ অক্টোবর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
শহরে মানুষের জীবন কীভাবে স্বস্তির হবে! চট্টগ্রামের মুরাদপুরে এই একটি বটচারার আশপাশে উল্লেখযোগ্য কোনো গাছ নেই। সারি সারি অট্টালিকা আর এসির বাহার। বটচারাটিও হয়তো পাখির হজম না হওয়া বিচি থেকে উঠেছে। যে শহরে বৃক্ষের ছায়া কম, সে শহরে মানুষ স্বস্তি পেতে যুদ্ধ করতে হবে। চট্টগ্রাম থেকেছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
নদ-নদী হলো একটি দেশের প্রাণ। উত্তরাঞ্চল থেকে বয়ে আনা পলি জমে ধলেশ্বরী এখন প্রায় অচল। সেখানে এখন ড্রেজিং করে নদী খনন করা হচ্ছে। পাশেই কাঠপট্টি লঞ্চঘাট। ড্রেজিং করা হলে ঘাটে লঞ্চ চলাচল স্বভাবিক হবে। ছবিটি মুন্সীগঞ্জের কাঠপট্টি লঞ্চঘাট এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা হয়েছেছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
আমাদের পোষা প্রাণীটি তাদের পুরোটা জীবন কাটিয়ে দেয় আমাদের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়ছবি: নুসরাত রুষা
প্রকৃতির সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তই একেকটি গল্পের জন্ম দেয়। প্রকৃতি আমাদের শেখায় ভালোবাসতে, যত্ন করতে। বুড়ির বাঁধ, রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কর্দমাক্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট। এলাকার যুবসমাজের দারুণ উদ্যোগে আয়োজনের উদ্দেশ্যে ছিল মোবাইল আসক্তি ও মাদকের প্রভাব থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখা। গৌরিপুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর, ৩ অক্টোবর ২০২৫ছবি: বিল্লাল হোসেন
আমাদের চারপাশে লুকিয়ে আছে অনেক সৌন্দর্য। চোখ মেলে তাকালেই তা আমাদের চোখে ধরা দেবে। উপজেলা পরিষদ চত্বর, বাগবাড়ি, লক্ষ্মীপুর সদর, ১ অক্টোবর ২০২৫ছবি: হাসান ইমাম
ছবির মতো সুন্দর বাংলার প্রকৃতি। কবির ভাষায় বারবার বলতে ইচ্ছা হয়...বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর! ছবিটি সম্প্রতি তোলা। বেলতলা, ঢোলারহাট, রুহিয়া, ঠাকুরগাঁওছবি: মো. রায়হানুল হক