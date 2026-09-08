পাঠকের ছবি (৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ৮
শরতের শুভ্র আকাশ। নামাজ আদায়ের জন্য ধীর পায়ে এগিয়ে চলছেন মুসল্লিরা। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. মোরসালিন
২ / ৮
মতিঝিলে মাছ ধরার জালও পাওয়া যায়। দিলকুশা মসজিদের পাশের ফুটপাতে দীর্ঘদিন যাবৎ মাছ ধরার বিভিন্ন জাল কিনতে পাওয়া যায়। দিলকুশা, মতিঝিল, ঢাকাছবি: ফাত্তাহ তানভীর রানা
৩ / ৮
খেলার মাঠে দর্শকদের উন্মাদনা। চাঁদপুর মোটরসাইকেল ফুটবল টুর্নামেন্টে ২০২৬-এর ১৪তম ম্যাচের একটা চিত্র। দূরদূরান্ত থেকে নানা বয়সের এবং নানান শ্রেণি-পেশার খেলাপ্রেমী মানুষ মাঠে খেলা দেখতে জড়ো হয়েছেন। চাঁদপুর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রাজু আহমেদ রকি
৪ / ৮
নিচ থেকে দেখা সেতুর এই গভীরতা যেন জীবনের দীর্ঘ পথচলার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঘটিভাঙ্গা ব্রিজ, মহেশখালী, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
৫ / ৮
নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমতলী, বরগুনাছবি: নিয়াজ শাওন
৬ / ৮
সবুজ ঘাসের মাঝে ছাগলছানা। মোহাম্মদপুর, ঢাকাছবি: ইমরান খান