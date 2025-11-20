পাঠকের ছবি (২০ নভেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
দিনমজুর মাথায় ইট বহন করছেন। শ্রমের ঘাম আর দৃঢ় মনোবল যেন এই মুহূর্তকে আরও বাস্তব ও শক্তিশালী করে তুলেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল সকালের আলোয় চোখে পড়া এক দৃশ্য। ধানগড়া পালপাড়া রোড, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ছবি: মো. আতিকুল ইসলাম
মেরিন ড্রাইভ রোড, টেকনাফ, কক্সবাজার। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: অপু আহমেদ
সাইকেল গ্রামের শিশুদের জন্য শুধু একটি বাহন নয়, বরং বন্ধুত্বের প্রতীক এবং নির্মল আনন্দের উৎস। মধ্যপাড়া ভরমোহনী, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জছবি: সুমন পাল
ভাটায় সারি সারি সাজানো আছে মাটির পোড়া পাট। ধানগড়া পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রাজু আহমেদ রকি
খেতের আলে শোভা ছড়াচ্ছে কস্তুরি ফুল। পশ্চিম আটঘরিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ছবি: মানস মাহাতো
তিতিওয়াংসা পার্ক ও মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর শহরের স্কাইলাইন, সন্ধ্যা নামার আগে। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মোস্তাকিম জনি, কুয়ালালামপুর থেকে
শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত পেঁপেগাছ। নরম ডগায় মোম গলিয়ে মোমবাতি বানানোর কর্মযজ্ঞ। দুপুরে লবণ–মরিচ মেখে কাঁচা পেঁপে খাওয়ার শৈশব দ্রুত ফুরোয়। শুধু ফুরোয় না মানুষের স্বার্থপরতামুখর সময়। মেকি আন্তরিকতার দুঃসময়ছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
অবারিত ধানের মাঠ। পাকা ধানের গন্ধে চারদিক যেন ম–ম করছে। চররুহিতা ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম