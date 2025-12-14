পাঠকের ছবি (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
১ / ১০
হয়তো ইটভাটায় পোড়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এসব কাঠ। কাঠ পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া বায়ুদূষণ ছাড়াও গাছপালা, ফসল ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। এরপরও কাঠ পোড়ানো বন্ধ হচ্ছে না। ছবিটি সম্প্রতি নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা এলাকা থেকে তোলাছবি: সবুজ সরকার
২ / ১০
গ্রামে খোলা মাঠে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা এক কিশোর বিদ্যুতের তারে বসা ও আকাশে উড়তে থাকা পাখিদের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রকৃতির নীরবতায় ধরা পড়েছে শৈশবের কৌতূহল কিংবা মুক্তির স্বাধীনতাছবি: উম্মে জান্নাত জ্যোতি
সূর্যের আলোয় মৃৎশিল্পের কারিগরেরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন। তাঁদের দক্ষ হাতে তৈরি হচ্ছে মাটির টব, হাঁড়ি, পাতিল ও অন্য ঐতিহ্যবাহী তৈজসপত্র। মধ্যপাড়া ভরমোহনী (পালপাড়া), সলংগা, সিরাজগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সুমন পাল
৫ / ১০
ভোরের আলোয় রুক্ষ জমিতে জীবন ফেরানোর সংগ্রাম। নতুন ফসল ফলানোর আশায় মাটি প্রস্তুত করছেন অন্নদাতা কৃষকছবি: উম্মে জান্নাত জ্যোতি
৬ / ১০
আড়িয়াল খাঁ নদের এই অংশে চর পড়ে জেগে উঠেছিল। কয়েক দশক পর সেই চরে আবার ভাঙন ধরেছে। আগে গ্রামের বাড়িতে যেতে নদীপথে এসে লঞ্চ থেকে নামলে বাড়ি পৌঁছাতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগত। এখন নদী ভাঙতে ভাঙনে বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। এভাবেই জনপদের পর জনপদ আড়িয়াল খাঁ নদের ভাঙনের শিকার হয়ে হাজারো মানুষ নিস্ব হচ্ছে। ভাটাবালী চর, আড়িয়াল খাঁ নদ, কালকিনি, মাদারীপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ