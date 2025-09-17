পাঠকের ছবি (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
বাংলাদেশ অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রাণী ও প্রাণের মেলা অনুষ্ঠিত হলো গত শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে। সেখানে প্রদর্শন করার জন্য আনা হয় এই কাকাতুয়া পাখিটি। সেই পাখির সঙ্গে সবার ছবি তোলার আগ্রহছবি: মো. সজীব খান
ঘাটে বাঁধা ছোট্ট খেয়ানৌকা। চারপাশে নদী রয়েছে এমন গ্রামে যাঁরা থাকেন, তাঁদের অনেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে এসব নৌকা ব্যবহার করে থাকেন। কাজ শেষে আবার এভাবেই নৌকা বেঁধে রাখেন খুঁটির সঙ্গে। আলোকবালি, নরসিংদী। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হৃদয় গোপাল সাহা
কৃষক বেগুন তুলে বাজারে নেওয়ার জন্য প্রসেস করছেন। ছায়াটা, চান্দিনা, কুমিল্লা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: ওসমান গনি
গ্রামের কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর। প্রতিটি দিনের শুরু হয় একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে। পরিবারের প্রতিটি মানুষ একে অপরের পরিপূরক। হিংসা, অহংকার, রাগ, ক্ষোভ, জেদ দূরে রেখে, খারাপ সময়গুলো ভুলে গিয়ে, ভালো সময়গুলোকে স্মরণ করে এগিয়ে চললে হাজারো কষ্ট ও সমস্যার মধ্যে ও জীবন হবে মধুময়। দক্ষিণ সুজাপুর, ফুলবাড়ি উপজেলা, দিনাজপুর। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: স্বাতীলেখা লিপি
প্রিয় নদী, হালকা আকাশি রঙের একটি ঝকঝকে আকাশ, মেঘের তালে চলতে থাকা এলোমেলো দক্ষিণা বাতাসে দুলতে থাকা নৌযান, দূর জনপদের মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজানের সুমধুর ধ্বনি, নিজের সব অভিমান ঝেড়ে ফেলে সূর্যের একাকী বাড়ি ফেরা আর মহাজগৎ থেকে একটি সুন্দর দিনের বিদায়। শীতলক্ষ্যা নদী, মুন্সিগঞ্জছবি: মো. আল-আমিন মাসুদ
প্রসিদ্ধ জায়গার সাদা জবা। তোহাখানা, ছোট সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমতিয়াজ
জীবনের তাগিদে নদীতে ছুটে চলছে বাবা ও ছেলের নৌকার জীবন। কাকুরিয়া, অরুয়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: সূর্য দাস
আধুনিক সভ্যতা এবং নগরায়ণের যুগে এখনো পুরোনো ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ শিল্পকে টিকিয়ে রাখছেন কিছু কারিগর। ছবিটি সম্প্রতি দিনাজপুর ফুলবাড়ি থেকে তোলাছবি: স্বাতীলেখা লিপি