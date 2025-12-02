পাঠকের ছবি (২ ডিসেম্বর ২০২৫)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
কৃষকের ধান কাটার ধুম পড়েছে। জমি থেকে ধান কেটে কৃষক ভ্যানে করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। আলীপুর, কালকিনী, মাদারীপুর, ৩০ নভেম্বর ২০২৫ছবি: অলিউর রহমান ফিরোজ
সবুজে সবুজে নিরাপদ হোক জীবন। জীবিকাও জরুরি, প্রাণবৈচিত্র্যও জরুরি। কাউকে বিনাশ করে আমরা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। সবুজ আমাদের পথ দেখাবে, জীবিকা সে পথে স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা নিশ্চিত করবে। কারও একক বা সংঘবদ্ধ অশুভ পেশিশক্তির কারণে এ পবিত্র জায়গা অপবিত্র না হোক। কুমিরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
জুতা সেলাইয়ের কারিগর। মিরপুর, ঢাকা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: রুকাইয়া
সোনালি আকাশের নিচে নৌকাগুলো যেন সোনালি সন্ধ্যার নরম আলোতে ডুবে রয়েছে। বাঁশবাড়িয়া ফেরিঘাট, চট্টগ্রাম, ১ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: সাফিনাতুন জাহান সাবরিন
ধনু নদের স্বচ্ছ পানি মিঠামইন নদীর ঘাটের শান্ত প্রকৃতি যেন হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মিঠামইন উপজেলা, কিশোরগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: আবু তারেক
শীতের কুয়াশামাখা চাঁদ। রাজশাহী কলেজছাত্রী নিবাস থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সাদিয়া আলম রূপন্তী
যা এখনো হয়নি পুরো, সেটাই কখনো কখনো সবচেয়ে সুন্দরছবি: নুসরাত রুষা
আলো-ছায়ার খেলা। বার্ড, কোটবাড়ি, কুমিল্লা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: হাসান ইমাম