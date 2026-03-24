পাঠকের ছবি (২৪ মার্চ ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
যে ঘুম টাকা দিয়ে কিনতে হয় না। আয়োজনও নেই আহামরি। চট্টগ্রাম থেকে ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: সঞ্জয় দেবনাথ
গ্রামবাংলার চির চেনা ধানখেতের বিশাল সবুজ প্রান্তর। যেখানে লুকিয়ে আছে কৃষকের সহস্র পরিশ্রম আর যত্ন। কিছুদিন পর এ সবুজ ফসল সোনালিতে রূপ নিলেই ফুটবে কিষানির মুখে হাসি। বরুড়া, কুমিল্লা। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: নুসরাত জাহান নিহা
বাংলাদেশে ধান ও গমের পরে ভুট্টা প্রধান শস্যদানা হিসেবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থানে চলে এসেছে। স্বল্প খরচে অধিক ফলন এবং পোল্ট্রি ও মাছের খামারে বিশাল চাহিদার কারণে ভুট্টা বাংলাদেশের একটি লাভজনক ফসল। পশ্চিম বনগ্রাম, আতাইকুলা, পাবনাছবি: মো. তুহিন হোসেন
মানুষের ব্যক্তিগত যানবাহন ধোয়ার কাজে ব্যস্ত একজন মোটরশ্রমিক। ছবিটি সম্প্রতি তোলা হয়েছে যশোরের কেশবপুর বাজারের একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজের সামনে থেকেছবি: মিহির হালদার
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার নাফ নদীর তীরে নৌকা মেরামতের কাজ করেছেন কারিগর। বর্ষা মৌসুম আসার আগপর্যন্ত চলবে এই মেরামত। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মো. রায়হানুল হক
খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তির আনন্দে অসীমে উড়াল পায়রার। আগৈলঝাড়া, বরিশাল। ছবিটি সম্প্রতি তোলাছবি: মেহেরুন্নাহার ঐশী
ইংরেজি সাহিত্যের একেকটি বইয়ে আছে হাজারটি হারানো অনুভূতি। প্রায় প্রতি পাতায় থাকে কতশত দিন ও কবিতা। স্বরূপসন্ধানে সম্ভবতই পাওয়া যেতে পারে শিল্পসমৃদ্ধ সত্তা। সেমিনার লাইব্রেরি, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: তাসমিয়া তাহসিন