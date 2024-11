সমাজবিজ্ঞানী

দুই দিন আগে থেকেই বেশ তোড়জোড়; চলছে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম। ৭ তারিখ রাতে একটা ট্রেলার রিলিজ করে। আরে...! কী চমৎকার প্রদর্শনী; Hey Finally Tt's Happening, What? Batch Day, Of, SOC - 59th Batch, When? 9th November, Location? Hobibur Ground, Now Get Ready, For, A Grand Celebration। বাক্যের খণ্ড খণ্ড অংশ একেকজন একেক স্টাইলে ফুটিয়ে তোলে; প্লাকার্ডে, রিকশায়, পুকুরে, গাছের ডালে বসে, আড্ডার ফাঁকে আরও নানা ভঙ্গিতে। দেখে বোঝার বাকি নেই ব্যাচ–ডে আসলেই অনন্য হবে। হয়তো এ জন্য এবারের নাম দেওয়া হয়েছে গ্রান্ড ব্যাচ ডে। আকর্ষণ বেড়ে গেল যতটুকু কমতি ছিল।

মেয়েদের ক্রেডিট না দিয়ে উপায় নেই। বেশি শ্রম ওরাই দিয়েছে। বাহ্‌! কী আগ্রহ ওদের। যত ডেকোরেশন ওদের কাজ, নিজ দায়িত্বে নিয়েছে। কাটুন কেটে ফটোফ্রেম, প্ল্যাকার্ড তৈরি, স্পট সাজানো, বাজার করা আরও কত কী। ওরা ফটোফ্রেমের ঠিক ওপরে ইংরেজিতে গ্রান্ড, নিচে ব্যাচ ডে ও তারিখ সুন্দর করে সেঁটে দিয়েছে। আর দুই পাশে সামসময়িক ভাইরাল উক্তিগুলো তুলে ধরে; উত্তেজিত হবেন না, নাটক কম করো পিও, দেখেন আপনারা যা ভালো মনে করেন; বেশ হাস্যরসের ছিল।