নটর ডেম কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি: অলিন্দ-নিলয়ে স্মৃতিগন্ধার সুবাস

স্টেজের সামনে বেশ কয়েকজন শিক্ষককে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সময়ের অধিকাংশই আজ আর চাকরিতে বহাল নেই। শিক্ষক নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে হলে প্রথমে যে নামটি আসে, তিনি ফাদার পিশেতো। ছিলেন প্রিন্সিপাল। তাঁর মতো এত অমায়িক, ভালো মানুষ জীবনে কম দেখেছি। ক্লাস শুরুর দিন কয়েক পরেই তিনি ক্লাসে ঢুকে অপটিক্স (আলোক বিজ্ঞান) পড়ানো শুরু করলেন। কলেজ লেভেলে সেকেন্ড ইয়ারে সময় থাকে খুব কম। তাই শুরুতেই সেকেন্ড ইয়ারের সাবজেক্ট পড়িয়ে এগিয়ে নেয়ার এই কৌশল ছিল দারুণ। যা আমি নিজে পরবর্তী জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। বাংলার মুখতার স্যার, গণিতের নিমাই, রসায়নের বিদ্যাসাগর কিংবা জুওলোজির গাজী আজমল স্যার। কাকে রেখে কার কথা বলি। তবে আরও একজন শিক্ষক ছিলেন, টেরেন্স পিনেরু। যার নাম শুনলেই কলেজের সব বাঘ আর মহিষ এক ঘাটে পানি খেতেও ভুলে যেত। তিনি ছিলেন ছাত্র কল্যাণ পরিচালক। মূর্তিমান আতঙ্কের নাম।

এমনকি সেই টেরেন্স স্যারের ক্লাসও ছিল অসাধারণ। তিনি ইংরেজি পড়াতেন। আমাদের সিলেবাসে ছিল ও হেনরি’র The Gift of the Magi. আমাদের আগের কোনো এক বছরের কথা। সেই গল্প পড়ানো শেষ। পিছন থেকে এক ছাত্র হাত তুলেছে। অনুমতি পেলে প্রশ্ন করে বসে, ‘স্যার আই ডোন্ট নো হু ঈজ দা রিয়েল “মাগি” অব দিজ স্টোরি?’ টেরেন্স স্যারের মুখে মাগি শব্দ শুনে আমাদের সবার কি আনন্দ। আজ ফাদার পিশেতো, টেরেন্স পিনেরু বেঁচে নেই। তবু সবাই ফাদার পিশেতোর স্মৃতিচারণা করছে। টেরেন্স পিনেরু স্যারের নাম বলে ভয় দেখাচ্ছে। বোটানির মিজানুর রহমান ভুঁইয়া স্যারের ‘ন্যাচার স্টাডি ক্লাব’–এর সদস্য ছিলাম। একবার ক্লাব থেকে সোনারগাঁও যাই পাখি দেখতে। ভাই, আপনারা এখন পাখি বলতে যা বোঝেন, সেই পাখি নয়। আমরা সোনারগাঁয়ের আশেপাশের গ্রামে, জলাজঙ্গলে পাখি দেখতে, পাখি চিনতে গিয়েছিলাম। ভুঁইয়া স্যার ধরে ধরে আমাদের পাখি চিনাতেন। আজ থেকে সিকি শতক আগের কথা। অথচ সেই সময়ে উনারা কতটা আধুনিক ছিলেন। উনাদের মতো শিক্ষকদের সাহচর্য ছিল আমাদের জন্য বিশেষ আশির্বাদ।