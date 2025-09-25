জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কুড়িগ্রামের সংলাপে অংশ নিলেন রাজনৈতিক নেতারা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কুড়িগ্রামের সংলাপে অংশ নিলেন রাজনৈতিক নেতারা
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতাদের অংশগ্রহণে এক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে কুড়িগ্রামের উলিপুর বণিক সমিতি হলরুমে। গতকাল বুধবার এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা জলবায়ু পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এ সংলাপে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও গণ অধিকার পরিষদের শীর্ষস্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উন্নয়ন সংগঠন হেলভেটাস বাংলাদেশের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংলাপে ভুক্তভোগীরা জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, বজ্রপাতসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। এ কারণে কৃষি, খাদ্য, পানীয় জল, জীবনযাত্রা ও বসবাস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদ-নদীঘেরা কুড়িগ্রামে এসব প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
অনুষ্ঠানে জলবায়ু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে স্থানীয় জলবায়ু সংকট মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। হেলভেটাস সুইস ইন্টার কো–অপারেশনের আয়াতুল্লাহ আল মামুন জলবায়ুর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন।
ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে ১৫ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপজেলার সব বাঁধ মেরামত ও নতুন বাঁধ নির্মাণ, চরাঞ্চলে সোলার পাওয়ার সেচ ব্যবস্থা, বজ্রপাত থেকে রক্ষায় কৃষক আশ্রয়ঘর ও বজ্রনিরোধক টাওয়ার, খেয়াঘাটে যাত্রীছাউনি স্থাপন ইত্যাদি।
উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব হায়দার আলী মিয়া, জামায়াতের মো. মুছা মিয়া, এনসিপির সাখাওয়াত হোসাইন, ইসলামী আন্দোলনের মাওলানা আতাউর রহমান, বাসদের সাইদ আখতার আমীন, সিপিবির ফেরদৌস কবীর ও গণ অধিকার পরিষদের রেজাউল করিম উপস্থিত থেকে ভুক্তভোগীদের বক্তব্য শোনেন।
সংলাপের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জলবায়ু পরিষদের সভাপতি ফিরোজ আলম। ইএসডিওর ‘অ্যাকশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ’ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক গোলাম ফারুক এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান।
ইএসডিও ও হেলভেটাস বাংলাদেশের সহযোগিতায় এ সংলাপের আয়োজন করা হয়।