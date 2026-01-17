কাতারে ‘বৈরিতা নয় বন্ধুত্ব’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

কাতারে ‘বৈরিতা নয় বন্ধুত্ব’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
কাতারে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ‘বৈরিতা নয় বন্ধুত্ব’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। কাতারের বর্তমান উপপ্রধানমন্ত্রী ও কাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট, সাবেক তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী হামাদ বিন আবদুল আজিজ আলকাওয়ারির লেখা বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রথম আলোর কাতার প্রতিনিধি তামীম রায়হান।
১৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাতারের সাংস্কৃতিক নগরী কাতারায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হযরত আলি খান, কাতারার মহাপরিচালক খালেদ বিন ইবরাহিম আলসুলাইতি এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফোরাম কাতারের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং আলি বিন আলি কোম্পানির সিএফও ইফতেখার আহমদ। পরে বইটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হযরত আলী খান।
মূল বক্তৃতায় বাংলাদেশ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন বইটির লেখক হামাদ আলকাওয়ারি। জাতিসংঘ, ইউনেসকো, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাতারের সাবেক রাষ্ট্রদূত হামাদ আলকাওয়ারি বলেন, ‘২০১৭ সালে ইউনেসকোর মহাপরিচালক পদে নির্বাচনকালে আমার সফর করা ৮০টির বেশি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। বইটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হলেও এবার বাংলায় অনুবাদ ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসে আমি যেভাবে আনন্দিত, তা অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদের বেলায় ঘটেনি।’
অনুষ্ঠানে কাতারের উপপ্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতা এবং এএমপি গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল মতিন পাটোয়ারী। এ সময় বন্ধুসভা কাতারের পক্ষ থেকে মাননীয় উপপ্রধানমন্ত্রীকে ক্রেস্ট দিয়ে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যাংকার, গবেষক, রাজনীতিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।