ইতিহাস আর বরফ পাহাড়ে মোড়ানো অনিন্দ্যসুন্দর ‘আসিয়াগো’

ইসমাইল হোসেন স্বপন, ইতালি

ইতালির উত্তরাঞ্চলে ভেনেতো অঞ্চলের ভিছেন্সা প্রদেশে অবস্থিত এক শান্ত পাহাড়ি জনপদ—আসিয়াগো। দূর থেকে তাকালে মনে হয়, সবুজ আর বরফে মোড়ানো এক নিস্তব্ধ স্বর্গভূমি। চারপাশে পাহাড়, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, কাঠের ঘর আর মেঘ ছোঁয়া আকাশ—যেন প্রকৃতি এখানে নিজ হাতে ছবি এঁকেছে।

শীতকালে এই অঞ্চল ঢেকে যায় ঘন সাদা তুষারে। তখন আসিয়াগো প্ল্যাটো রূপ নেয় ইউরোপের অন্যতম জনপ্রিয় শীতকালীন পর্যটন গন্তব্যে। স্কি ট্র্যাক, স্নোবোর্ডিং, কেবল কার আর পাহাড়ি রিসোর্টে ভিড় জমান পর্যটকেরা। ইতালি ছাড়াও অস্ট্রিয়া, জার্মানি, সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপের নানা দেশ থেকে মানুষ ছুটে আসেন বরফ পাহাড়ের আহ্বানে।

তবে এই সৌন্দর্যের আড়ালেই লুকিয়ে আছে ইউরোপীয় ইতিহাসের এক গভীর ও রক্তাক্ত অধ্যায়—যে ইতিহাস আজও পাহাড়ের নীরবতায় কথা বলে। আজ যে পাহাড়ে শিশুরা স্লেজ চালায়, যে উপত্যকায় পর্যটকেরা ছবি তোলে—ঠিক সেই জায়গাগুলোই এক শতাব্দী আগে ছিল মৃত্যুভয় আর গোলার শব্দে কাঁপতে থাকা ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্র।

আসিয়াগো প্ল্যাটো ছিল ইতালিয়ান ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ফ্রন্ট। দুর্গম পাহাড়ি এই অঞ্চল দখল নিয়ে দীর্ঘদিন চলে ভয়ংকর লড়াই। প্রবল তুষারপাত, তীব্র শীত আর পাহাড়ি দুর্গমতায় অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধ না করেই প্রাণ হারান।

আজও পাহাড়ি পথে হাঁটলে চোখে পড়ে সেই সময়কার ট্রেঞ্চ, বাংকার, গোলাবারুদের গর্ত আর পরিত্যক্ত সামরিক কাঠামো। প্রকৃতি অনেক ক্ষত ঢেকে দিলেও ইতিহাস পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি তার চিহ্ন।

আসিয়াগোর সামরিক স্মৃতিসৌধে সংরক্ষিত আছে প্রায় ৫৪ হাজার শহীদের নাম ও স্মৃতি। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এই স্মৃতিসৌধ যেন নীরবে জানিয়ে দেয়—এই সৌন্দর্যের পেছনে লুকিয়ে আছে অগণিত তরুণের অপূর্ণ জীবন।

আসিয়াগোর সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো এখানে প্রকৃতি কথা বলে নীরব ভাষায়। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালে কোনো কোলাহল নেই, নেই শহরের ব্যস্ততা। শুধু বাতাসের শব্দ, দূরের গাছের ফিসফিস আর বরফের ওপর হাঁটার মৃদু আওয়াজ। এই নীরবতার মাঝেই ইতিহাস আরও গভীর হয়ে ওঠে। অনেক পর্যটক শুধু স্কি করতে আসেন, আবার কেউ কেউ আসেন ইতিহাস ছুঁয়ে দেখতে। বিশেষ করে ইউরোপের শিক্ষার্থী ও গবেষকেরা আসিয়াগোকে বেছে নেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাহাড়ি যুদ্ধকৌশল ও মানবিক বিপর্যয় বোঝার জন্য।

যুদ্ধের ইতিহাসের বাইরেও আসিয়াগোর রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়। একসময় এই অঞ্চলে বসবাস করত Cimbrian জনগোষ্ঠী—যাদের ভাষা ও জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। জার্মানিক উৎস থেকে আসা এই জনগোষ্ঠী শত শত বছর ধরে পাহাড়ে বসবাস করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তবু লোকগান, উৎসব, কাঠের ঘর নির্মাণশৈলী ও গ্রামীণ রীতিনীতিতে আজও সেই প্রাচীন সংস্কৃতির ছাপ রয়ে গেছে। স্থানীয় মানুষজন এখনো গর্বের সঙ্গে বলেন—আসিয়াগো শুধু একটি জায়গার নাম নয়, এটি একটি জীবনধারা।

আসিয়াগোর কথা বলতে গেলে একটি নাম আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়—আসিয়াগো চিজ। বিশ্বজুড়ে পরিচিত এই চিজ শুধু একটি খাদ্যপণ্য নয়, বরং পাহাড়ি মানুষের শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক। স্থানীয় গরুর দুধ থেকে তৈরি এই চিজের স্বাদে যেমন রয়েছে প্রকৃতির ছোঁয়া, তেমনি আছে পাহাড়ি জীবনের ইতিহাস। আজও অনেক পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চিজ তৈরি করে আসছে। পর্যটকেরা আসিয়াগো ভ্রমণে এসে স্থানীয় খামার ঘুরে দেখেন, চিজ তৈরির প্রক্রিয়া শেখেন এবং সেই স্বাদ সঙ্গে করে নিয়ে যান স্মৃতি হিসেবে।

সময় বদলেছে, যুদ্ধ থেমেছে, কিন্তু আসিয়াগো অতীতকে ভুলে যায়নি। বরং ইতিহাসকে ধারণ করেই আধুনিক পর্যটনের পথে এগিয়েছে এই পাহাড়ি জনপদ। এখানে রয়েছে মিউজিয়াম, স্মৃতিপথ, যুদ্ধভিত্তিক হাইকিং ট্রেইল—যেখানে হাঁটতে হাঁটতে পর্যটকেরা ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন।

একদিকে আধুনিক স্কি রিসোর্ট, আরেক দিকে শতবর্ষ পুরোনো ট্রেঞ্চ—এই বৈপরীত্যই আসিয়াগোকে করে তুলেছে অনন্য। এখানে প্রকৃতি যেমন মানুষের মন ছুঁয়ে যায়, তেমনি ইতিহাস মনে করিয়ে দেয় যুদ্ধের ভয়াবহতা আর শান্তির মূল্য।

বরফে ঢাকা পাহাড়, সবুজ উপত্যকা, স্মৃতিসৌধ আর পাহাড়ি মানুষের সহজ জীবন—সব মিলিয়ে আসিয়াগো যেন সময়ের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক গল্প।

