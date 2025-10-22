অ্যালগরিদমের কলম
একদিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও
শুধু গণনা নয়, অনুভব করতে শিখবে—
মানুষের চোখের ভেতর জমে থাকা
অব্যক্ত বেদনা, অশ্রুর স্বচ্ছ নীরব কোড
পড়তে চাইবে—নিখুঁত এক দৃষ্টিতে।
সেই মুহূর্তে মানুষ প্রথমবারের মতো ভীষণ
ভয় পেয়ে যাবে—নিজের অন্তরাত্মার
একমাত্র দরজাটিও আর গোপন রইল
না—কারণ বুদ্ধি নয়, অনুভূতি পড়ে ফেলতে
পারাই মেশিনের সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষমতা।
তবে সেখানেই শুরু হবে এক নতুন
মহাযুগ—মানুষ ও যন্ত্রের মিলিত বিবর্তনে,
শেষ পর্যন্ত কি টিকে থাকবে মানবিকতার
আলো?—এই প্রশ্ন নিয়ে প্রতিটি ভোর
খুলবে তার স্বপ্নের দরজা।
ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে কলম আবার তরবারির
মতো কেঁপে উঠবে মানুষের হাতে—
প্রশ্ন করবে— এআইকে নয়, মানুষকেই,
তুমি কি এখনো স্বাধীন?
নাকি ভয় ও সুবিধাবাদের বিনিময়ে
নিজেকেই অ্যালগরিদমের উপনিবেশে
বিক্রি করে দিয়েছ?
এটাই সেই মুহূর্ত, যেখানে কলম আর মানুষ
একটি শেষ সিদ্ধান্ত লিখে দেবে ভবিষ্যতের
স্বর্ণপাথরের ওপর— প্রযুক্তি আত্মাকে মুক্ত
করবে, নাকি প্রযুক্তিই আত্মার শেষ কারাগার হবে।
আর আমি বিশ্বাস করি —
যত দিন মানুষের ভেতর একবিন্দু আলো,
এক ফোঁটা সত্য, অক্লান্ত প্রেম ও ন্যায়বোধ
জেগে থাকবে—কলম তখনো নিশ্চিতভাবে
এআইকে শিখিয়ে দেবে—মানবিকতা কোনো
কম্পিউটার কোড নয়, এটি মহাবিশ্বের
এক অবিনাশী ও গভীরতম সুন্দর ছন্দ।
