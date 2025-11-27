মালদ্বীপের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ ও সরকারি আসন বরাদ্দের ঘোষণা
বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে মালদ্বীপের শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দফার ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশে ইন্টার্নশিপ করতে যাওয়া মালদ্বীপের একদল শিক্ষার্থীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মালদ্বীপস্থ বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. নাজমুল ইসলাম।
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় হাইকমিশনার বাংলাদেশে মেডিকেল শিক্ষার দীর্ঘদিনের সুনাম, আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম এবং বিশ্বমানের ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের শুধু একাডেমিক কার্যক্রমেই নয় বরং বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস, আতিথেয়তা, খাবার এবং মানুষের আন্তরিকতা কাছ থেকে অনুভব করার জন্য উৎসাহিত করেন।
হাইকমিশনার বলেন, এই ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে শিক্ষা কূটনীতি, সাংস্কৃতিক বিনিময়, পাবলিক ডিপ্লোমেসি এবং সফট পাওয়ার আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি উল্লেখ করেন যে এসব কার্যক্রম দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও গভীর করবে।
হাইকমিশনার জানান যে বাংলাদেশ সরকার ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য MBBS/BDS ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ বছর মোট ২২৪টি আসন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।
দুই দেশের দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ মালদ্বীপের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে ছয়টি এমবিবিএস ও একটি বিডিএস আসন সংরক্ষণ করেছে। এটি মালদ্বীপের মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন।
মালদ্বীপের শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালদ্বীপের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ দিন ২২ ডিসেম্বর ২০২৫।
আবেদনের শর্ত
সংশ্লিষ্ট সব নথি যথাযথভাবে সত্যায়িত থাকতে হবে।
বাংলাদেশ হাইকমিশন মালদ্বীপের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের সুপরিচিত মেডিকেল প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়নের সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানায়—যা তাঁদের পেশাগত উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।