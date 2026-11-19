যোগ্যতা নয়, তোষামোদ!
একটি দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তখনই শুরু হয়, যখন যোগ্য মানুষকে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়, অথচ অযোগ্য মানুষ তোষামোদ, ঘুষ, তদবির ও প্রতারণার মাধ্যমে নিজের অবস্থান তৈরি করে ফেলে। যেখানে সত্য বললে সুযোগ হারাতে হয়, আর মিথ্যা প্রশংসা করলে পুরস্কার মেলে, সেখানে শুধু ব্যক্তির মূল্যবোধ নয়, পুরো সমাজের নৈতিক ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।
প্রশ্ন হলো, আমরা আসলে কেমন মানুষকে যোগ্য বলে স্বীকৃতি দিচ্ছি? যার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সততা ও কর্মদক্ষতা আছে, নাকি যে কৌশলে ক্ষমতাবানদের মন জয় করে নিজের স্বার্থ আদায় করতে জানে?
যোগ্যতা কি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সনদে নির্ধারিত হয়? নিশ্চয়ই নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মানুষের সর্বজনীন শিক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, ইতিহাসবোধ, বিবেক, বিচারবুদ্ধি, মানবিকতা ও নৈতিকতার সমন্বয়েই প্রকৃত যোগ্যতা গড়ে ওঠে। একজন মানুষের ডিগ্রি থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে সততা, দায়িত্ববোধ কিংবা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা না-ও থাকতে পারে। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে থেকেও কেউ বাস্তব জ্ঞান ও মানবিকতায় অনেক এগিয়ে থাকতে পারেন।
মানুষের ভুল হতেই পারে। তাই নিখুঁত মানুষ খোঁজার চেয়ে এমন মানুষ খোঁজা জরুরি, যিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন, সংশোধিত হন এবং দায়িত্ব পালনে সৎ থাকেন।
কিন্তু আমাদের সমাজে সমস্যা হলো, যোগ্যতার প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এমন এক প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে, যেখানে কে কত ভালো তোষামোদ করতে পারে, কে কত দক্ষতার সঙ্গে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে এবং কে নিজের স্বার্থে কত দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, সেটিই অনেক সময় সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।
ইতিহাসের দিকে তাকালে এই মানসিকতার ভয়াবহ পরিণতি বোঝা যায়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে এসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা বাণিজ্যিক স্বার্থকে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পেছনে ইংরেজদের সামরিক কৌশলের পাশাপাশি দেশীয় ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। নবাবের সেনাপতি মীর জাফর যুদ্ধে অংশ না নিয়ে পক্ষত্যাগ করেন। কোম্পানি স্থানীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে তারা রাজস্ব আদায়ের অধিকারও অর্জন করে। এভাবেই একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শাসক শক্তিতে পরিণত হয়। [তথ্যসূত্র: National Army Museum, পলাশীর যুদ্ধবিষয়ক ঐতিহাসিক বিবরণ।]
ইতিহাসের এই ঘটনা শুধু বিশ্বাসঘাতকতার গল্প নয়; এটি ব্যক্তিস্বার্থের কাছে বৃহত্তর স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার পরিণতির শিক্ষা। অবশ্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পেছনে আরও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণ ছিল। কিন্তু দেশীয় ক্ষমতাবানদের সহযোগিতা যে কোম্পানির অগ্রযাত্রাকে সহজ করেছিল, তা ইতিহাসে সুস্পষ্ট।
আজকের বাংলাদেশে সেই ইতিহাসের সঙ্গে হুবহু মিল খোঁজার প্রয়োজন নেই। বরং প্রশ্ন করা দরকার, আমরা কি ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করেছি? স্বাধীনতার এত বছর পরও কেন ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষমতার আনুগত্য, তোষামোদ ও সুবিধাবাদ আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এত প্রবল?
রাজনীতিতে এমন মানুষ দেখা যায়, যাঁদের একসময় নিজস্ব আদর্শ ও অবস্থান ছিল। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদল কিংবা ব্যক্তিগত সুবিধার সম্ভাবনা দেখলেই তাঁরা নিজেদের অবস্থান বদলে ফেলেন। গতকাল যাঁকে সমালোচনা করেছেন, আজ তাঁর প্রশংসায় ব্যস্ত। যে দলের আদর্শ একসময় নিজের পরিচয় বলে দাবি করেছেন, সুযোগ বুঝে সেই আদর্শ বিসর্জন দিয়ে অন্যের গুণগান করছেন। নিজের অবস্থান পরিবর্তন করা অপরাধ নয়, যদি তা বিবেক, যুক্তি ও নীতির ভিত্তিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আদর্শ বিক্রি করা নিছক সুবিধাবাদ।
মিথ্যা প্রচার, মানুষের আবেগকে ব্যবহার, প্রতিপক্ষকে হেয় করা এবং নিজেকে বড় করে দেখানোর কৌশলও একই সংস্কৃতির অংশ। এসব আচরণ সাময়িক জনপ্রিয়তা কিংবা ক্ষমতার সুযোগ তৈরি করতে পারে, কিন্তু এগুলো প্রকৃত যোগ্যতা বা নেতৃত্বের প্রমাণ নয়।
চাকরির বাজারে যোগ্যতার পরাজয়
এবার আসা যাক সাধারণ মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বাস্তবতায়: চাকরি।
একজন শিক্ষার্থী বছরের পর বছর পড়াশোনা করেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং নিজের কর্মদক্ষতা বাড়াতে চেষ্টা করেন। তাঁর স্বাভাবিক প্রত্যাশা, যোগ্যতা ও পরিশ্রমের ভিত্তিতে তিনি একটি সম্মানজনক চাকরি পাবেন।
কিন্তু যখন তিনি দেখেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য যোগ্যতার পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিচয়, ব্যক্তিগত সুপারিশ, ঘুষ, তদবির কিংবা ক্ষমতাবানদের সঙ্গে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, তখন তাঁর বিশ্বাসে আঘাত লাগে।
একজন চাকরিপ্রার্থী যদি মনে করেন, পরীক্ষায় ভালো ফল করেও চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, কারণ অন্য কেউ টাকা দিয়ে, পরিচয় ব্যবহার করে কিংবা প্রভাব খাটিয়ে সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন, তাহলে সেই নিয়োগব্যবস্থার ওপর তাঁর আস্থা কোথায় থাকবে?
বাংলাদেশের সরকারি প্রশাসন ও নিয়োগব্যবস্থা নিয়ে প্রকাশিত গবেষণায় রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, প্রশাসনের রাজনৈতিকীকরণ এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগের দুর্বলতা নিয়ে উদ্বেগ উঠে এসেছে। ২০২৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও কর্মকর্তাদের পেশাগত স্বাধীনতার সংকট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায়ও বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রে ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।
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আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো, ২০২৫ সালে আমেরিকান ইকোনমিক জার্নাল: অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিকসে প্রকাশিত বাংলাদেশের সরকারি প্রশাসনভিত্তিক একটি পরীক্ষামূলক গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি সেবা সময়মতো দেওয়ার হার ১১ শতাংশ বাড়লেও ঘুষ কমেনি। অর্থাৎ শুধু কাজের গতি বাড়ালেই দুর্নীতি দূর হয় না। [তথ্যসূত্র: Cambridge University Press, 2023; SAGE Journals, 2025; American Economic Journal: Applied Economics, July 2025।]
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার, সব চাকরি বা সব নিয়োগে এমন অনিয়ম হয় না। অনেক প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ দেয়। কিন্তু যেখানে অনিয়মের সুযোগ থাকে, সেখানে তার প্রভাব শুধু একজন চাকরিপ্রার্থীর ওপর পড়ে না; ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো প্রতিষ্ঠান।
কারণ, একজন অযোগ্য মানুষ যখন তদবির বা ঘুষের মাধ্যমে দায়িত্ব পান, তখন তার ভুল সিদ্ধান্তের মূল্য দিতে হয় প্রতিষ্ঠানকে, সহকর্মীদের এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে। অন্যদিকে, একজন যোগ্য মানুষ যখন বারবার অবমূল্যায়িত হন, তখন দেশ তার মেধা, শ্রম ও সম্ভাবনাকে হারায়।
চাকরির বাজারেও একটি অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে চাকরির শূন্য পদ অর্থ, তদবির ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নাগালের বাইরে চলে যায়। আবার নতুন চাকরিপ্রার্থীদের বলা হয়, তাঁদের অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগই যদি না দেওয়া হয়, তাহলে অভিজ্ঞতা তৈরি হবে কীভাবে? এভাবে একদিকে সুযোগ বিক্রি হয়, অন্যদিকে যোগ্য তরুণদের অভিজ্ঞতার অভাব দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এটি শুধু চাকরিপ্রার্থীদের প্রতি অন্যায় নয়, দেশের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তির প্রতিও অবিচার।
বেসরকারি ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি দক্ষতা ও কর্মফল নয়, বরং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে খুশি রাখার ক্ষমতা পদোন্নতির প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেখানে পেশাদারত্ব কত দিন টিকে থাকবে?
একজন কর্মী তাঁর কাজ ভালো জানেন, দায়িত্ব পালন করেন, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করেন, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন বলে যদি তিনি পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে সেটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বঞ্চনা নয়, প্রতিষ্ঠানেরও ব্যর্থতা।
তোষামোদকারী ঊর্ধ্বতনকে সাময়িকভাবে খুশি রাখতে পারেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উন্নতি নিশ্চিত করতে পারেন না। কারণ, তিনি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে নিজের অবস্থান ও সুবিধাকে বেশি গুরুত্ব দেন।
চূড়ান্ত প্রশ্ন: আমরা কোন বাংলাদেশ চাই?
একটি রাষ্ট্রের উন্নতি শুধু বড় বড় সেতু, রাস্তা, ভবন, শিল্পকারখানা কিংবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান কতটা ন্যায়নিষ্ঠ, প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষ, নিয়োগব্যবস্থা কতটা স্বচ্ছ এবং সাধারণ মানুষ কতটা ন্যায়বিচার পায় তার ওপর।
যোগ্য মানুষকে যদি বারবার পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়, আর তোষামোদকারী ও সুবিধাবাদীরা যদি সামনে এগিয়ে যায়, তাহলে একসময় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো প্রকৃত দক্ষ মানুষের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর মানুষের হাতে চলে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।
এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রথমেই যোগ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। চাকরির নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন, দুর্নীতির কার্যকর বিচার, স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এবং আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজে সততা, আত্মমর্যাদা, যুক্তিবোধ এবং নৈতিক শিক্ষার চর্চা বাড়াতে হবে।
সোনা ও হীরা প্রকৃতিতে মূল্যবান হলেও ব্যবহারযোগ্য ও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করতে হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করতে হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলো, মানুষ কখনো কখনো নিজের অর্জিত সততা ও আদর্শের মধ্যেই স্বার্থের খাদ মিশিয়ে দেয়। তখন তার বাহ্যিক পরিচয় যত উজ্জ্বলই হোক, ভেতরের মূল্য কমতে থাকে।
আমাদের মনে রাখতে হবে, তোষামোদ করে পদ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সম্মান অর্জন করা যায় না। ঘুষ দিয়ে সুযোগ কেনা যায়, কিন্তু যোগ্যতা কেনা যায় না। মিথ্যা প্রচার করে সাময়িক জনপ্রিয়তা তৈরি করা যায়, কিন্তু সত্যিকারের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না।
যে সমাজে সৎ মানুষকে মাথা নিচু করে চলতে হয়, আর অসৎ মানুষ বুক ফুলিয়ে ক্ষমতা প্রদর্শন করে, সে সমাজের সমস্যা শুধু দুর্নীতি নয়, তার মূল্যবোধের ভিত্তিই সংকটে পড়েছে।
বাংলাদেশের মানুষের প্রশ্ন হওয়া উচিত: আমরা কি এমন একটি দেশ চাই, যেখানে চাকরি পেতে তোষামোদ করতে হবে, পদোন্নতি পেতে বিবেক বিসর্জন দিতে হবে, আর প্রতিষ্ঠিত হতে হলে নিজের আদর্শ বিক্রি করতে হবে?
নাকি এমন একটি দেশ চাই, যেখানে যোগ্যতা হবে সুযোগ পাওয়ার ভিত্তি, সততা হবে চরিত্রের পরিচয়, কর্মদক্ষতা হবে সাফল্যের মাপকাঠি এবং ন্যায়বিচার হবে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার?
দেশের স্বাধীনতা শুধু পতাকা, মানচিত্র ও ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়, যখন একজন নাগরিক অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করেও নিজের যোগ্যতায় বাঁচতে, কাজ করতে এবং প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।
এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কারও একার নয়। এটি রাষ্ট্র, সমাজ এবং প্রত্যেক নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্ব।