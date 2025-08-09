আল্পনা হাবিবের রন্ধন কূটনীতি
থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ও মিসেস বালবিরস কুকিং স্কুলের সহযোগিতায় গত বুধবার বাংলাদেশের খাবার তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি বিশেষ রন্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এক্সক্লুসিভ কুকিং ক্লাস ও বুফে লাঞ্চে অংশ নিতে বাংলাদেশ থেকে বিশেষভাবে আগত প্রখ্যাত রন্ধনশিল্পী আল্পনা হাবিব তাঁর সিগনেচার পদসমূহ—‘আলো মামার তেহারি’, ‘ঘি চপ’ ও ‘শাহি টুকরা’ রান্না করে প্রদর্শন করেন।
অনুষ্ঠানে ৩৬ জন কুলিনারি শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মেক্সিকো ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত, মালদ্বীপের কূটনীতিকেরা এবং চিলি, ইতালি, মিয়ানমার, নেপাল, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতদের স্ত্রীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া ভোজনরসিক ও স্থানীয় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরাও উপস্থিত থেকে আল্পনার নিপুণ রন্ধন প্রদর্শনী মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করেন।
আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বেস্টসেলিং কুকবুক লেখক আল্পনা হাবিব তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সুস্বাদু রান্নার মাধ্যমে অতিথিদের মন জয় করেন। তাঁর অনন্য রন্ধনশৈলী ও বহুমাত্রিক পদসম্ভার উপস্থিত সবার মধ্যে বাংলাদেশের খাবার নিয়ে গভীর আগ্রহের সঞ্চার করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত ফায়াজ মুরশিদ কাজীও উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি
