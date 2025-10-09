অকল্যান্ডে সম্প্রীতি নিউজিল্যান্ডের আয়োজনে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত

অকল্যান্ডে সম্প্রীতি নিউজিল্যান্ডের আয়োজনে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত
নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরে সম্প্রীতি নিউজিল্যান্ড সংগঠনের আয়োজনে ৪ ও ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শারদীয় দুর্গোৎসব।
শহরের ফ্রি ম্যান্স বে, কমিউনিটি হলে দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনে দুর্গাপূজার পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিশুদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন রকমারি আয়োজনের স্টল ও অতিথিদের জন্য র্যাফেল ড্র ছিল বাড়তি আকর্ষণ।
সব বয়সী মানুষের অংশগ্রহণে এই দুর্গোৎসব অত্যন্ত আনন্দময় হয়ে ওঠে। দেশটির পার্লামেন্টের স্থানীয় সংসদ সদস্য মেলিসা লি শারদীয় দুর্গোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। মেলিসা লি তাঁর বক্তব্যে শুভ ও অশুভর দ্বন্দ্ব এবং শুভর বিজয়ের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান, বর্ণিল ও মনোজ্ঞ আয়োজনের জন্য।
অকল্যান্ডের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিপুল সংখ্যক ভক্ত অনুরাগীর উপস্থিতিতে, আয়োজনটি মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। এই পূজার মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় আচারই নয় বরং সাংস্কৃতিক বন্ধন ও প্রবাসী বাঙালিদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে বলে সবাই আশা করেন।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]