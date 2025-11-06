হেমন্তের পূর্ণিমা
অপরূপা চাঁদ, মুখখানা যেন স্বপ্নিল নুরানি।
জোছনার স্নিগ্ধ আলোয় আজ নাইছে ধরণি।
হেমন্তের ভরা পূর্ণিমায় চেয়ে আছি ঐ দিগন্তে,
চাঁদের হাসিতে লাগল পুলক আজ রঙিন বনান্তে।
নিশীথের ঐ নীল আকাশজুড়ে,
সাদা–কালো মেঘেরা চলেছে উড়ে।
আগুন লাগা গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিয়ে ছবি আঁকে।
হিমেল বাতাস খেলা করে ঝরাপাতার সনে,
চাঁদের আলো রোমাঞ্চ জাগায় ঐ ফুলবনে।
এমনই রাতে মন চায় হারিয়ে যেতে,
ঐ দূর নীল আকাশের শান্ত নিরিবিলিতে।
এই রাত যেন এক রুপালি ধোঁয়ায় রয়েছে ঘিরে,
চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে শুধু আজ মনে পড়ে।
প্রথম প্রেমের চঞ্চল গতিময় এক সুখানুভূতি,
ষোড়শী মনের গভীরে জ্বেলেছিল প্রেমের বাতি।
মন চেয়েছিল, চাঁদনি রাতে বলতে তারে গোপন কথা,
ভালো লাগার আবেশে সেই অবুঝ হৃদয়, দুলে দুলে ওঠা।
হয়নি বলা যে কথা, সে কথা রয়ে গেছে শুধু অন্তরে,
তবু কেন আজ এই চাঁদনি রাতে সেই স্মৃতি মনে পড়ে?
