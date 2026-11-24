পালকি, জামদানি ও অমর একুশের প্রতিকৃতিতে মিশিগানে বাংলাদেশের পরিচয়
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির (এমএসইউ) বার্ষিক গ্লোবাল ফেস্টিভ্যালে পালকি, নাগরদোলা, জামদানি শাড়ি ও অমর একুশের প্রতিকৃতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবন। ১৫ নভেম্বর ২০২৬ ইস্ট ল্যানসিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে এ উৎসব। আয়োজনে প্রায় ২০টি দেশের সাংস্কৃতিক বুথ ছিল।
বাংলাদেশের বুথে পালকি, নাগরদোলা ও ঢেঁকির ক্ষুদ্র প্রতিরূপে তুলে ধরা হয় বাংলার গ্রামীণ জীবন ও মেলার ঐতিহ্য। রিকশা ও ট্যাক্সির ছোট প্রতিরূপে ফুটে ওঠে শহরের পরিচিত দৃশ্য। প্রদর্শনীতে আরও ছিল ইলিশ মাছের প্রতিরূপ, বাংলাদেশের মুদ্রা এবং বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি।
দেশের তাঁত ও হস্তশিল্পের নমুনা হিসেবে প্রদর্শন করা হয় জামদানি শাড়ি, পাটের তৈরি ব্যাগ, কানের দুলসহ বিভিন্ন বাংলাদেশি গয়না, মাটির গয়না ও মাটির তৈরি নানা সামগ্রী। বুথে ছিল ঢোল, তবলার প্রতিরূপ ও ঝুনঝুনিও। অমর একুশের প্রতিকৃতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয় ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি। দর্শনার্থীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ও দর্শনীয় স্থানের ছবি, ভিডিও ও প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়।
আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা এক শর বেশি দর্শনার্থী বাংলাদেশের বুথ ঘুরে দেখেন। তাঁরা আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। বুথের আয়োজকেরা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং প্রদর্শিত সামগ্রীগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।
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বাংলাদেশের বুথের আয়োজন ও পরিচালনায় ছিলেন মোহাম্মদ মিনহাজ বিন সেলিম, লাবিবা শারার তানভীর, স্বপ্নীল প্রান্তর, নিমাত, ইস্তিয়াক বারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অন্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা।
এমএসইউর ফাইন্যান্সে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও ফুলব্রাইট স্কলার মিনহাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সাংস্কৃতিক আয়োজনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার এটি ছিল দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা। এমএসইউর অফিস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস অ্যান্ড স্কলার্স (ওআইএসএস) বার্ষিক এ উৎসবের সমন্বয় করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আয়োজনটিতে বিভিন্ন দেশের বুথের পাশাপাশি ছিল সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনা, দর্শনার্থীদের জন্য হাতে-কলমে নানা কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক উপহারসামগ্রীর দোকান।