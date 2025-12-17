চীনে বিএনপির উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদ্যাপিত
চীনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর ২০২৫) চীনের গুয়াংজু শহরের একটি হোটেলে এ অনুষ্ঠান হয়। এতে চীনের বিএনপি নেতা-কর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।
সাখাওয়াত হোসেন কাননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে সাবেক ছাত্রনেতা আসিফ হক রুপু, শেখ মাহবুবুর রশীদ, ওয়ালী উল্লাহ, হাসমত আলী মৃধা, এস এম আল-আমিন, মুসা নূর ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।
আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হল ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম আল-আমিন বলেন, ‘স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার পর দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ হয়। এর ফলে দেশের মানুষ স্বাধীনতা পায়। যা বারবার স্বাধীনতাবিরোধীরা নষ্ট করার অপচেষ্টা করেছে। আগামী নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বিজয়ী করে এর জবাব দিতে হবে।’
সাখাওয়াত হোসেন কানন বলেন, ‘বিএনপি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী দল। স্বাধীনতার বিজয়ের লক্ষ্য সমন্বিত রাখতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ধানের শীষে ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।’
সভা শেষে বিএনপি চেয়ারপাররসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া করা হয়।
হাসমত আলী মৃধা জানান, অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে শুধু জাতীয়তাবাদী আদর্শ নয়, বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি প্রবাসী কমিউনিটির মধ্যে দেশপ্রেমের বন্ধন সুদৃঢ় করেছে। বিজ্ঞপ্তি