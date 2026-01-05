দূর পরবাস

ব্রিজবেন অস্ট্রেলিয়ায় খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া ও স্মরণসভা

লেখা:
রাহাত মিনহাজ, ব্রিজবেন, অস্ট্রেলিয়া
ছবি: লেখকের পাঠানো

চলমান নৈরাজ্যের অবসান ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে আগামী জাতীয় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের বিএনপি নেতারা। কুইন্সল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ব্রিজবেনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কর্মজীবন নিয়ে এক আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেছেন কুইন্সল্যান্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপির নেতারা।

ব্রিজবেনের অক্সফোর্ড রোডের ওইএস হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ব্রিজবেনের বিভিন্ন পর্যায়ের পেশাজীবী বাঙালি যোগ দেন। সভায় বক্তারা বলেন, খালেদা জিয়া ছিলেন সহনশীলতার প্রতীক। তিনি দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে দীর্ঘ ত্যাগ শিকার করেছেন। শুধু তাই শেষ জীবনে শেখ হাসিনা সরকারের বর্বর নির্যাতন সহ্য করেও তিনি দেশের সেবা করে গেছেন বলেও উল্লেখ করেন আলোচকেরা।

অনুষ্ঠানে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ ইসলাম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন অবেহেলা ও নিষ্ঠুর আচরণের বিবরণ তুলে ধরেন। আলোচনা শেষে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্রিজবেন বিএনপি সহসভাপতি সাঈদ চৌধুরী বলেন, খালেদা জিয়া সব সময়ই সহিংসতা পরিহার করে চলেছেন। বর্তমান দ্বন্দ্বমুখর সময়ে তাঁকে বাংলাদেশের খুব দরকার ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় কুইন্সল্যান্ড বিএনপির সদস্যসচিব জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, বাংলাদেশে এখন স্থিতিশীলতা দরকার। আর একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই এই স্থিতিশীলতা আসতে পারে। এ ছাড়া সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে আগামী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন আলোচকেরা।

দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা।
