সিডনিতে সাংবাদিকদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সিডনিতে সাংবাদিকদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিকদের সংগঠন অস্ট্রেলিয়া–বাংলাদেশ জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সিডনিতে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মাদ আবদুল মতিনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সিডনির মিন্টো এলাকার একটি স্থানীয় রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, কাউন্সিলর এবং কমিউনিটির শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতারা। অনুষ্ঠানের সূচনায় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন থেকে পাঠ করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হাফেজ মাওলানা মুফতি সাফাত আনোয়ার।
সভায় বক্তারা রমজানের গুরুত্ব, আত্মশুদ্ধি এবং সামাজিক সম্প্রীতির ওপর আলোকপাত করেন। প্রবাসজীবনে নিজেদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপস্থিত সুধীজন। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।
পরিশেষে মুসলিম উম্মাহসহ বিশ্বমানবতার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।
