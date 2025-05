বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৫: সাংবাদিকতার অগ্রগতি ও আশঙ্কা

২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য: Press for the Planet

চলতি বছরের প্রতিপাদ্য ছিল ‘Press for the Planet: Journalism in the Face of the Environmental Crisis’। এ থিমটি ইঙ্গিত দেয়, পরিবেশ সংরক্ষণে সাংবাদিকদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, বন উজাড় ও প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন শুধু জনসচেতনতা নয়, রাষ্ট্রীয় নীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরএসএফের রিপোর্ট যেমন কিছু স্বস্তি দিয়েছে তেমনি মনে করিয়ে দিয়েছে ‘স্বাধীনতা’ কেবল সূচকে উন্নতির মানদণ্ড নয়, এটি সাংবাদিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্ন।

একটি জাতির গণতন্ত্র ও উন্নয়ন কতটা গভীর, তা নির্ভর করে ওই জাতির সাংবাদিকেরা কতটা স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারেন তার ওপর। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস তাই কেবল এক দিনের প্রতীক নয়, এটি রাষ্ট্র ও সমাজের বিবেকের মুখোমুখি হওয়ার দিন।