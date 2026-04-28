৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার নতুন লোগো উন্মোচন, আয়োজন ২২–২৫ মে    

নিউইয়র্কে প্রবাসী বাঙালির অন্যতম বৃহত্তম সাংস্কৃতিক আয়োজন—নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা—তার ৩৫তম আসরকে সামনে রেখে নতুন লোগো উন্মোচন করেছে। আগামী ২২ থেকে ২৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত চার দিনব্যাপী এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে, যা পূর্ববর্তী আয়োজনগুলোর তুলনায় আরও বৃহৎ, বৈচিত্র্যময় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তৃত হতে যাচ্ছে।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা ফাউন্ডেশন-এর কর্ণধার বিশ্বজিত সাহা জানান, ৩৫তম এই মাইলফলক আসরকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে নানা বিশেষ উদ্যোগ। এর মধ্যে রয়েছে নতুন লোগো উন্মোচন এবং একটি সমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, যা বইমেলার ঐতিহাসিক যাত্রা ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য তুলে ধরবে।

১৯৯২ সালে নিউইয়র্কে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এই বইমেলার সূচনা হয়। সেই থেকে প্রতিবছর এটি ঢাকার বাইরে বাংলা বইয়ের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সমাবেশ হিসেবে নিজস্ব অবস্থান গড়ে তুলেছে। তিন দশকের বেশি সময় ধরে এই মেলা প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক চর্চা এবং বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিশ্বের অন্যতম বহুজাতিক নগরী নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত এই মেলায় অংশ নিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখক, গবেষক ও প্রকাশকেরা সমবেত হন। চার দিনব্যাপী এই আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বই উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ফলে বইমেলাটি পরিণত হয় প্রবাসী বাঙালির এক অনন্য মিলনমেলায়—যেখানে ভাষা, স্মৃতি ও পরিচয়ের গভীর সংযোগ তৈরি হয়।

এবারের আয়োজনও অনুষ্ঠিত হবে আগের দুই বছরের মতো জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে (Jamaica Performing Arts Center) (১৫৩-১০ জ্যামাইকা এভিনিউ)। আয়োজকেরা আশা করছেন, ৩৫তম এই আসর প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর পথ তৈরি করবে। এই আয়োজন শুধু একটি বইমেলা নয়, এটি প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত প্রতীক, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বিস্তৃত ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছে।

