লেলো বুকস্টোর—এক জাদুর বইজগৎ

দ্বিতীয় তলায় নিজেকে কিছু সময়ের জন্য শত বছর আগে খুঁজে পাবেন। এখনো সেই পুরোনো ব্যাপারটা অনুভব করা যায়। সারি সারি বইয়ের মাঝে কোনটা রেখে কোনটা নেবেন, এই দ্বিধায় আপনার কয়েক ঘণ্টা চলে যাবে। সুতরাং হাতে একটু সময় নিয়ে যেতে হবে। সিঁড়িতে আপনার সুন্দর ছবিতে অন্য কেউ থাকবে না, তা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আপনার সুন্দর ছবিতে একজন ভিনদেশি থাকবেই, তা নিশ্চিত। বেশি বেলা করে না গিয়ে সকাল সকাল চলে যেতে হবে। কারণ, তখন মানুষ একটু কম থাকে এবং সুন্দরভাবে ছবি তোলা যায়। যাঁরা পর্তুগালের পোর্তোতে ঘুরতে আসবেন, তাঁরা অবশ্যই এখানে ঘুরে আসবেন। শত বছরের এই নিদর্শন একবার না ঘুরে এলে আপনার পোর্তো ভ্রমণ শতভাগ উপভোগ্য হবে না। কারণ, বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকের মতে, এটি ‘The most beautiful bookstore in the world’, আপনার ভ্রমণ সুস্থ ও সুন্দর হোক!

