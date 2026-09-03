আল্পসের সৌন্দর্যে মুগ্ধতা, ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ডে ‘এফএনএফ ট্যুর’
দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটিয়ে এক চিলতে শান্তির খোঁজে প্রকৃতির কাছে ছুটে যাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। আর সেই অভিজ্ঞতা যদি হয় প্রিয় বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে, তবে তা জীবনের অন্যতম সেরা সঞ্চয় হয়ে থাকে।
সুইস আল্পস পর্বতমালার তুষারশুভ্র চূড়া, কাচের মতো স্বচ্ছ নীলাভ হ্রদ, সবুজ উপত্যকা আর শান্ত–স্নিগ্ধ গ্রাম ও প্রকৃতির রূপের সবটুকু যেন ঢেলে সাজানো সুইজারল্যান্ডে। বিশ্বজুড়ে ভ্রমণপিপাসুদের স্বপ্নের এই দেশটিতে চমৎকার সময় কাটিয়েছেন দলের সদস্যরা।
গত ২৯ আগস্ট ভোরে ইতালি থেকে শুরু হওয়া এই সফরে পথজুড়ে ছিল অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য। আল্পসের প্যানোরামিক ভিউ, পাহাড়ঘেরা লেক আর সুইজারল্যান্ডের ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিনন্দন শহরগুলো ঘুরে দেখার পাশাপাশি প্রতিটি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করেছেন দলের সদস্যরা। হাসি–আড্ডা আর গানের তালে সম্পর্কের বন্ধনগুলো আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে।
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বন্ধু ও পরিবারের সবাইকে একত্র করে এই স্মরণীয় ভ্রমণের নেপথ্যে ছিলেন অনিক খান, কাওসার শফিক, সবুজ খান, শিবলী সাদিক ও মাহিন উদ্দিন। তাঁদের চমৎকার পরিকল্পনা ও আন্তরিক উদ্যোগেই পুরো সফরটি সফল ও আনন্দময়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেন প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
সুইজারল্যান্ডের মুগ্ধতা পেছনে ফেলে সবাই আবার ফিরেছেন ইতালির চেনা ব্যস্ততায়। তবে আল্পসের হিমেল হাওয়া, হ্রদের নীল জলরাশি আর প্রিয় মানুষের সঙ্গে কাটানো এই সোনালি দিনগুলোর স্মৃতি অমলিন হয়ে থাকবে তাঁদের হৃদয়ে।