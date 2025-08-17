মিশিগান ড্রিবলের ফুটবল টুর্নামেন্ট, চ্যাম্পিয়ন নীল দল
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যভিত্তিক বাংলাদেশি ফুটবল সংগঠন মিশিগান ড্রিবলের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাৎসরিক ফুটবল টুর্নামেন্ট। উক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টে লাল, নীল ও সাদা দলের প্রতিযোগিতায় নীল দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
২০০৬ সালে মাত্র ১০ জন বাংলাদেশি থেকে শুরু করে বর্তমানে শতাধিক মেম্বার এবং সমগ্র মিশিগান বাংলাদেশি মানুষের অন্যতম ফুটবল সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবারের অনুষ্ঠান ও ফুটবল খেলা পরিচালনা করেন সৈয়দ আশরাফ ও মাহফুজুল ইসলাম।
উক্ত অনুষ্ঠানে যুক্ত থেকে বিজয়ী ব্যক্তিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশের ছেলে ও মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ট্রয় সিটি কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী সাদেক রহমান। অনুষ্ঠান শেষে ২০২৬ সালে ২০ বছর পূর্তিতে জমকালো আয়োজনের ঘোষণা করে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ।