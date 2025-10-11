সিডনিতে র্যান্ডউইক ইউনাইটেডের আনন্দ উৎসব
সিডনিতে ২০০০ সালের দিকে বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা একদল বন্ধুর সংগঠন ‘র্যান্ডউইক ইউনাইটেড’ সম্প্রতি তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে। গত সোমবার (৬ অক্টোবর) ওয়েস্টার্ন সিডনি পার্কল্যান্ডসের লিজার্ড লগ-এ দিনব্যাপী এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলা এই উৎসবে ছিল ছোটদের জন্য ফেস পেইন্টিং, রঙিন বেলুন, বড়দের জন্য খেলাধুলা ও জমজমাট আড্ডা। দুপুরের ভোজ আয়োজনে ছিল ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্বাদের কাচ্চি বিরিয়ানি আর সঙ্গে ছিল বাঙালির মিষ্টান্ন। আয়োজকদের একজন শামনুন চৌধুরী মৃদুল বলেন, ‘প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে বন্ধুত্ব ও পারিবারিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। আগামীতে আরও ভালো অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করব।’
সিডনির চিকিৎসক বিলকিস আক্তার মুক্তা তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘কাজের চাপের পর এমন একটি পারিবারিক মিলনমেলা মনের জন্য ভীষণ প্রশান্তির। বাচ্চাদের আনন্দ দেখে আমাদের ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।’
আরেকজন কাজী ইসরাত জেরিন ঈশিতা বলেন, ‘সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমাদের সন্তানদের একে অপরের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে ও খেলতে দেখে। প্রবাসে এ ধরনের আয়োজন সত্যিই খুব প্রয়োজন।’
আবু বকর ইসলাম তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘ফেস পেইন্টিং থেকে শুরু করে খেলাধুলা—সবকিছুই দারুণ ছিল, এককথায় আয়োজন ছিল অসাধারণ।’
আয়োজকদের পক্ষ থেকে রিয়াজুল হাসান রাসেল সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দিনব্যাপী এই আনন্দ আয়োজনটি প্রবাসে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি বজায় রাখার এক চমৎকার উদাহরণ হয়ে রইল।