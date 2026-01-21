জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে জাপানি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে জাপানি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা
বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি ২০২৬) টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাপানের বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী সাংবাদিকদের বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও নির্বাচনী পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের প্রস্তুতি, সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এবং স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে এই গণতান্ত্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
আলোচনায় জাপানের প্রায় ৯টি শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমের মোট ১৪ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। ব্রিফিং শেষে রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। বিজ্ঞপ্তি