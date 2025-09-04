দূর পরবাস

বিজিপিএএর বার্ষিক সায়েন্টিফিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৯ আগস্ট ২০২৫, অ্যাডিলেড কনভেনশন সেন্টারে হয়ে গেল বাংলাদেশি জেনারেল প্র্যাকটিশনার অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার (বিজিপিএএ) বার্ষিক সায়েন্টিফিক মহাসম্মেলন। শতাধিক বাংলাদেশি চিকিৎসকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে লাল–সবুজের এক চিরায়ত মিলনমেলায়।

সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া আয়োজনজুড়ে ছিল চিকিৎসকদের পেশাগত শিক্ষামূলক সেমিনার, সিপিডি প্রোগ্রামসহ অনেক সহায়ক চিকিৎসা–সংক্রান্ত আলোচনা। প্রোগ্রামের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিজিপিএএর বিদায়ী সভাপতি চিকিৎসক নিজামুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক রফিকুর রহমান। ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড সিপিডি ডিসকাশন কেস প্রেজেন্ট করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই এটা বিশাল গর্বের ব্যাপার যে এত বিশালসংখ্যক চিকিৎসক অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছেন! মহাসম্মেলন শেষ হয় এজিএম দিয়ে, যেখানে নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি পরবর্তী বছরের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। নতুন কার্যকরী পরিষদের প্রেসিডেন্ট পারভেজ খান আর সভাপতি চিকিৎসক সাজিদুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন।

সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় গালা ডিনার অ্যান্ড কালচারাল নাইট, কালচারাল সেগমেন্টের নাম দেওয়া হয় ‘আমাদের ইত্যাদি!’

বাংলাদেশি চিকিৎসক পরিবারগুলোর সহজাত সাবলীল অংশগ্রহণে সময়টা হয়ে ওঠে অনেক বেশি রঙিন আর প্রাণবন্ত! নাচ গান কবিতার সঙ্গে দর্শকদের মজার মজার খুনসুটিতে জমিয়ে রাখেন দুই প্রোগ্রাম সঞ্চালক! শেষে হয় জমজমাট অ্যাডিলেড ব্যান্ড ‘রং’–এর গান দিয়ে। রাত ১১টা নাগাদ চমকপ্রদ সব অভিজ্ঞতার পর আয়োজনের ইতি টানেন আয়োজকেরা! বিজ্ঞপ্তি

