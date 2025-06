অস্ট্রেলিয়ার গল্প: ৫—বঙ্গজ অস্ট্রেলিয়ানদের দ্বিতীয় প্রজন্ম

কোনো বঙ্গজ অস্ট্রেলিয়ানকে সওয়াল করেন, ‘সবকিছু ছেড়েছুড়ে কেন এই পরবাসে এলেন?’

অধিকাংশই উত্তর দেন, ‘পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করে! দেশে নিরাপত্তা নেই, পর্যাপ্ত সুযোগ–সুবিধা নেই।’

সন্তানাদির ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতেই ওনারা এই সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় বসতি গেড়েছেন।

বরিশালে আমার স্কুলজীবনে এক বন্ধু ছিল, নাম রফিক। ওর রসবোধ ছিল ব্যাপক। জীবনটাই ওর এক রসিকতা। রফিকের একবার মনে ধরল আমেরিকা যাবে! মেধাবী ছিল কিন্তু পড়ালেখায় তেমন মন ছিল না আমার বন্ধুর। কী আছে জীবনে। তাই টোয়েফল পরীক্ষা দিয়েটিয়ে একাকার। অ্যাপ্লিকেশন করে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি থেকে আমন্ত্রণ মানে i20 জোগাড় করল। যথারীতি ঢাকায় আমেরিকার দূতাবাসে ইন্টারভিউ হবে। ইন্টারভিউ মানে পুলসিরাতের রাস্তা। ওপারেই আমেরিকা।

স্যুট–কোট পরে রফিক সাহেব চললেন ঢাকা শহরের দিকে। মনোবল বৃদ্ধির নিয়তে আমিও চললুম সাথে। পথে পথে রাস্তাঘাটে ইংরেজিতে কথা কই, রফিকের প্র্যাকটিসের জন্য।

তো ইন্টারভিউতে ভিসা আফিসার সুধালেন, ‘Why do you want to go to America?’

এ আবার কেমন ধারা প্রশ্ন! আমেরিকা যাওয়ার কারণ লেখাপড়া। ভিসা অ্যাপ্লিকেশনে সহজ ইংরেজিতে সে তো লেখাই রয়েছে! তা–ও আবার জিজ্ঞেস করে।

তাই সরল রসিকতায় রফিক বলল, ‘Country has no future, Sir’

একটু বিষম খেলো ভিসা আফিসার, ‘What! How about study? I see you enrolled to the uni?’

রসিক রফিকের রসিকতা থামে না, ‘All are excuses Sir. Main reason is food and future. Country has no food, no future.’

রফিকের এই উচ্চমার্গের রসিকতা ভিসা অফিসার ধরতে পারল না। আমরাই ধরতে পারিনি, ভিসা অফিসার তো কোনো স্যার। বলা বাহুল্য, রফিকের ভিসা হয়নি সেই চেষ্টায়।