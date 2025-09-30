প্রিয় শিক্ষককে নিয়ে লিখুন নাগরিক সংবাদ ও দূর পরবাসে

বিশ্ব শিক্ষক দিবস
প্রিয় শিক্ষককে নিয়ে লিখুন নাগরিক সংবাদ ও দূর পরবাসে
প্রতি বছরের মতো এবারও ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্যাপিত হবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শতাধিক দেশে। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর, জ্ঞানের ফেরিওয়ালা। প্রথম আলোতে দেশের পাঠকের লেখা প্রকাশিত হয় ‘নাগরিক সংবাদ’ ও ‘দূরপরবাস’–এ।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
শিক্ষক দিবসেও আমরা আপনাদের লেখা ছাপতে চাই। শিক্ষকদের নিয়ে আপনার নিজের গল্প, শিক্ষকের একটি কথায় জীবনের মোড় বদলে যাওয়ার গল্প, শিক্ষককে নিয়ে স্মৃতিচারণা, শিক্ষককে নিয়ে মজার অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষকের প্রভাব, শিক্ষার্থী–শিক্ষক সম্পর্কসহ নানা বিষয়ে নিজের লেখা পাঠাতে পারবেন।
প্রবাস থেকে পাঠানো লেখার মধ্য থেকে বাছাই করা লেখা ছাপানো হবে প্রথম আলো অনলাইনে ‘দূর পরবাস’–এ। আর দেশের পাঠানো লেখার মধ্য থেকে বাছাই করা লেখা ছাপানো হবে প্রথম আলো অনলাইনে ‘নাগরিক সংবাদ’-এ। লেখার সঙ্গে শিক্ষক ও লেখকের ছবি দেবেন। আর লেখার শিরোনামের ওপর ‘শিক্ষক দিবসের লেখা’ শব্দটি লিখবেন।
লেখা পাঠানোর ঠিকানা [email protected] (বিদেশ থেকে)
লেখা পাঠানোর ঠিকানা [email protected] (দেশ থেকে)