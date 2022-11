সত্যে তথ্যে ২৪ বছর: প্রথম আলোর স্বপ্ন সুন্দর পৃথিবী

প্রথম আলোর মতো সংবাদপত্রই প্রথম তৈরি করেছে সভ্যতা উন্নয়নের উত্তাল ঢেউ। পুরো বিশ্বে দুই শতাধিক দেশে প্রথম আলোর দেড় কোটির বেশি পাঠক এ ঢেউকে আবার ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ফলে পৃথিবীর নানা প্রান্তে লেগেছে আমাদের সভ্যতার ছোঁয়া। ইদানীং অবাধ তথ্যপ্রবাহের এই যুগে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে জয়–জয়কার, তার সূতিকাগারও প্রথম আলোর মতো সংবাদপত্রগুলোই। পৃথিবীর নানান পরতে যা কিছু ঘটছে, তার সবই প্রতিফলিত হয় প্রথম আলোর পাতায়। তাই তো সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পন—Newspaper is the mirror of the society। না, শুধু ঘটনা আর দুর্ঘটনাই বাণী-চিত্র লাভ করে না প্রথম আলোর পাতায়, প্রথম আলো মানুষকে স্বপ্নও দেখায়। সে স্বপ্ন সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সুখময় সমাজের স্বপ্ন। কুসংস্কারের অন্ধকার পাড়ি দিয়ে আলোকিত দিনের স্বপ্ন।

কথায় বলে, Development comes through the information। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন এবং সর্বোপরি যে মানবিক উন্নয়ন, তার প্রথম বার্তাবাহক কিন্তু এই প্রথম আলোই।