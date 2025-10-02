মিশিগানে দুর্গোৎসব উদ্যাপিত
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্যাপিত হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন মন্দির ও সংগঠন এ পূজার আয়োজন করেছে। পূজার প্রায় এক মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছে মন্দির ও সংগঠনগুলো। প্রবাসের পূজা বেশির ভাগ সময়ই তিথিমতো অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহের কর্মদিবসে এবং উদ্যাপন করা হয় সপ্তাহান্তে, তবে এবার বিভিন্ন মন্দিরে পূজা তিথিমতো উদ্যাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রবাসের পূজা মানে একে অন্যের সঙ্গে দেখা, মতবিনিময়, আনন্দ উদ্যাপন। প্রবাসের পূজার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কে কার চেয়ে সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেয়, তার এক প্রতিযোগিতা হয় এ শারদ উৎসবে। মিশিগানের সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় পূজা হয় দুর্গামন্দিরে।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
দুর্গামন্দিরের পূজা—
ডেট্রয়েট শহরের দুর্গামন্দিরের পূজা উদ্যাপিত হয়েছে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এবং আবার উদ্যাপন করা হবে ৪ ও ৫ অক্টোবর। তিথিমতো পূজা হয়েছে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এবং ৪ ও ৫ অক্টোবর ভক্তদের সুবিধার্থে আবার পূজা উদ্যাপন করা হবে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুর্গামন্দির ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছিল। মায়ের বোধন, পূজা, অঞ্জলি, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ,আরতিসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর অষ্টমীর দিনে ১০৮টি সদ্য ফোটা পদ্মফুল ও ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধিপূজা করা হয়েছে। বিশেষ আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছে। পূজার প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত অবধি ছিল কবিতা আবৃত্তি, গান, নৃত্য, গীতিনাট্য, ঐতিহ্যবাহী ধামাইল। ছিল আরতির সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ধুনুচি নাচ। ৪ অক্টোবর অতিথি শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন কলকাতা থেকে আসা শ্বাশতী, থাকবেন ডলি দেব ও পার্থ দেবের আকর্ষণীয় সমসায়িক ঘটনা নিয়ে রম্য শ্রুতিনাটক। প্রতিবারের মতো এবারও পার্থ দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে দুর্গামন্দিরের নিয়মিত প্রকাশনা বহুবর্ণা ‘শারদ অর্ঘ্য’।
মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ বলেন, ‘পূজার কদিন আবহাওয়া ভালো থাকায় এবার ভক্তসমাগম হয়েছে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি, তাই স্থান সংকুলান করতে আমাদের হিমশিম খেতে হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট নিপেশ সূত্রধর জানান, এবারের পূজায় আমরা বৈচিত্রতা আনার চেষ্টা করছি, আমাদের এখানে প্রতিবছর প্রচুর ভক্তসমাগম হয়, স্থান সংকুলান হয় না, এবার আমরা মন্দিরের বাইরে ভক্তদের জন্য আলং বেধে খাওয়া ও বসার ব্যবস্থা করেছি। দুর্গামন্দির হচ্ছে এ অঞ্চলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত সবচেয়ে পুরোনো ও একমাত্র সর্বজনীন মন্দির।
শিবমন্দিরের পূজা—
ওয়ারেন সিটিতে অবস্থিত শিবমন্দির দুর্গাপূজা উপলক্ষে গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পূজা উদ্যাপন করা হয়েছে। প্রতিদিন ছিল পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, আরতি ও আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছিল কবিতা, গান, নাচ, গীতি আলেখ্য, নাটক, ধামাইল ও অতিথি শিল্পী হিসেবে গান করেছেন ভারতের শিল্পী মহুয়া ভট্টাচার্য।
কালীমন্দিরের পূজা
ওয়ারেন সিটিতে অবস্থিত মিশিগান কালীবাড়ি পর্যন্ত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী দুর্গাপূজা উদ্যাপন করা হয়েছে। এতে ছিল পূজা, অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৫ অক্টোবর আবার পূজা উদ্যাপন করা হবে। এতে অতিথি শিল্পী হিসেবে গান পরিবেশন করবেন ভারতের স্নেহা ভট্টাচার্য।
বিচিত্রার পূজা
বিচিত্রা এবার ৩ দিনব্যাপী দুর্গোৎসব পালন করবে। ৩ থেকে ৫ অক্টোবর ব্লুমফিল্ড হিলস হাইস্কুলে পূজা অনুষ্ঠিত হবে। এতে থাকছে পূজা, অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গান করবেন কলকাতা থেকে আসা লোপামুদ্রা মিত্র, জয় সরকার, রথিজিত ভট্টাচার্য, আলবার্ট কবো।