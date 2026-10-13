দূর পরবাস

জাপানের মোরিওকা শহরের ঐতিহ্য ও আনন্দের উৎসব ‘সানসা ওদোরি’

সঞ্জয় সরকার
‘সানসা ওদোরি’র বর্ণিল উৎসবে অংশগ্রহণ করা ইওয়াতে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল। নীল ব্যানারে লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বহন করে না; বরং প্রকাশ করে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, একাত্মতা ও নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা। রাতের আলোকসজ্জা, লাল লণ্ঠনের মায়াবী আলো আর মানুষের উচ্ছ্বাসে মুখর রাজপথে মিশে আছে জাপানের সংস্কৃতির সৌন্দর্য। কিছু মুহূর্ত শুধু ছবিতে নয়, হৃদয়ের গভীরেও চিরকাল অমলিন হয়ে থাকেছবি: লেখক

জাপানের মোরিওকা শহরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আনন্দের অন্যতম প্রাণের উৎসব ‘সানসা ওদোরি’। উত্তর জাপানের ইওয়াতে প্রিফেকচারের রাজধানী মোরিওকা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য পরিচিত; আর সেই সংস্কৃতিকে মানুষের হৃদয়ের আরও কাছে নিয়ে আসে ‘সানসা ওদোরি’ মোরিওকা শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

‘সানসা’ শব্দটি একটি ঐতিহ্যবাহী লোকগানের সঙ্গে সম্পর্কিত; আর ‘ওদোরি’ মানে নৃত্য। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত এই উৎসব মোরিওকার রাস্তাগুলোকে ঢোলের শব্দ, নৃত্য, গান এবং মানুষের আনন্দে যেন নতুন প্রাণ দেয়। মনে হয় কিছুদিনের জন্য প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি বাড়ি এবং প্রতিটি মানুষের হৃদয় একই ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে। এটি শুধু একটি নৃত্য উৎসব নয়; বরং মোরিওকা ও ইওয়াতে অঞ্চলের ইতিহাস, লোকগাথা, ঐতিহ্য এবং মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও আনন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

এবার ১ থেকে ৪ আগস্ট মোরিওকা শহরের চুয়ো ওদোরি সড়কে এই অনুষ্ঠানের প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবকে ঘিরে রাস্তার দুই পাশ সুন্দর করে সাজানো হয়। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নৃত্যের প্যারেড। অসংখ্য নৃত্যশিল্পী সারিবদ্ধভাবে রাস্তায় নাচতে নাচতে এগিয়ে যান। তাঁদের পরনে থাকে জাপানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক; আর মাথায় থাকে সুন্দর অলংকার। তাঁদের সাজসজ্জা, হাসি ও নৃত্যের ছন্দ মিলিয়ে পুরো পরিবেশে যেন উৎসবের এক অপূর্ব আবেশ তৈরি হয়।

এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো তাইকো ঢোলের শব্দ। শত শত ঢোল একসঙ্গে বাজতে শুরু করলে মনে হয়, পুরো শহর যেন সেই ছন্দে জেগে উঠেছে। ঢোলের প্রতিটি শব্দ যেন মাটির গভীর থেকে উঠে আসা কোনো প্রাচীন স্মৃতির কথা বলে। তার সঙ্গে শত শত বাঁশির সুরেলা আওয়াজ এবং নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশিত নৃত্য রাস্তার দুই পাশে জড়ো হওয়া মানুষকে মুগ্ধ করে রাখে। দর্শকদের চোখে বিস্ময়, মুখে হাসি আর চারপাশে কেবল আনন্দের ঢেউ।

রঙিন পোশাক, ছন্দময় নৃত্য আর ঢোলের তালে ‘সানসা ওদোরি’ যেন প্রাণের এক অপূর্ব উৎসব। প্রতিটি পদক্ষেপে ফুটে ওঠে জাপানের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর আনন্দের উচ্ছ্বাস। রাতের আলোকিত রাজপথে এই উৎসবের সৌন্দর্য শুধু চোখে নয়, হৃদয়েও জাগিয়ে তোলে এক মুগ্ধতার অনুভূতি
ছবি: লেখক

শত শত নৃত্যশিল্পী দলবদ্ধভাবে একই ছন্দে, একই ধরনের পদক্ষেপ, হাতের নাড়াচাড়া ও শরীরের অঙ্গভঙ্গি এত সুন্দরভাবে সমন্বয় করে পরিবেশন করেন যে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য লাগে। একজনের সঙ্গে আরেকজনের তাল, একটি দলের সঙ্গে অন্য দলের ছন্দ—সবকিছু মিলিয়ে মনে হয়, শত শত মানুষ নয়, যেন একটি বিশাল হৃদয় একই সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছে। সেই দৃশ্য শুধু চোখে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।

এই উৎসবে শুধু পেশাদার নৃত্যশিল্পীরাই অংশগ্রহণ করেন না। স্থানীয় বিভিন্ন কোম্পানি, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সংগঠন, সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষও বিভিন্ন দলের নামে এতে অংশগ্রহণ করেন। ফলে ‘সানসা ওদোরি’ ধীরে ধীরে একটি নৃত্য অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে সবার মিলনমেলায় পরিণত হয়। ছোট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মানুষ—সব বয়সের মানুষ এখানে আনন্দের অংশীদার হন। প্রজন্মের ব্যবধান যেন এই কয়েক দিনের উৎসবে কোথাও হারিয়ে যায়।

অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এই নৃত্যের অনুশীলন করেন, যাতে উৎসবের সময় তাঁরা নিজেদের দলের সঙ্গে সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারেন। তাঁদের এই দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্যে শুধু নাচ শেখার চেষ্টা থাকে না; থাকে নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা, ঐতিহ্যকে ধরে রাখার দায়বদ্ধতা এবং একসঙ্গে কিছু সুন্দর মুহূর্ত সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা।

‘সানসা ওদোরি’র সবচেয়ে সুন্দর দিকগুলোর একটি হলো এর মাধ্যমে মোরিওকার মানুষ তাঁদের ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেন। এই উৎসব নতুন প্রজন্মকে তাদের শিকড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। শিশুরা বড়দের কাছ থেকে শেখে, তরুণেরা নতুন উৎসাহ নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করে এবং এভাবেই বহু পুরোনো একটি সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে আবারও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সময়ের সঙ্গে পৃথিবী বদলায়, মানুষের জীবনযাত্রা বদলায়, প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে আরও আধুনিক করে তোলে; কিন্তু কিছু ঐতিহ্য মানুষের হৃদয়ে এমনভাবে শিকড় গেড়ে থাকে, যেগুলো সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যায় না; বরং নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আরও নতুন প্রাণ পায়। ‘সানসা ওদোরি’ ঠিক তেমনই একটি ঐতিহ্য।

তাই ‘সানসা ওদোরি’ শুধু অতীতের একটি উৎসব নয়; এটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে তৈরি হওয়া এক অদৃশ্য সেতু। ঢোলের প্রতিটি শব্দে যেন অতীতের গল্প শোনা যায়, নৃত্যের প্রতিটি পদক্ষেপে বর্তমানের আনন্দ ধরা পড়ে; আর শিশু-কিশোরদের উচ্ছ্বাসে দেখা যায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

চোখমুখে একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য সুসুমু চানের অপেক্ষা। এমন নিষ্পাপ মুহূর্তই ‘সানসা ওদোরি’র সৌন্দর্যকে আরও পূর্ণতা দেয়। সংস্কৃতির সীমানা পেরিয়ে আনন্দের এই ছোট্ট স্মৃতিগুলোই হয়ে থাকে হৃদয়ে জমিয়ে রাখা একেকটি অমূল্য প্রাপ্তি
ছবি: লেখক

মোরিওকার গ্রীষ্মের সেই সন্ধ্যায় যখন শত শত মানুষ একই ছন্দে নাচে, ঢোল ও বাঁশির সুরে যখন পুরো শহর মুখর হয়ে ওঠে, তখন মনে হয়, এ শুধু একটি উৎসব নয়, এটি মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের এক গভীর হৃদয়ের বন্ধন। ‘সানসা ওদোরি’ তাই মোরিওকার একটি উৎসবের নাম নয়; এটি মোরিওকার মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকা এক জীবন্ত সংস্কৃতির নাম।

লেখক পরিচিতি: অধ্যাপক সঞ্জয় সরকার, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। বর্তমানে প্রাণী গবেষণা সেন্টার, ইওয়াতে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানে কর্মরত।

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