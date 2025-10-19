মিশিগানে বইমেলা ৮ ও ৯ নভেম্বর
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলা বইমেলা। মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ৮ ও ৯ নভেম্বর শনি ও রোববার ওয়ারেন সিটির টুয়েলভ মাইলে এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে।
এ উপলক্ষে ১২ অক্টোবর এক প্রস্তুতি সভা ও আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় ওয়ারেন সিটির আনন্দ মঞ্চে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবাশীষ মৃধা এবং সভা পরিচালনা করেন মৃদুল কান্তি সরকার।
বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী স্থানীয় প্রবাসীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় মিলনমেলায়। দেবাশীষ মৃধাকে আহ্বায়ক ও মৃদুল কান্তি সরকারকে সদস্যসচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন চিনু মৃধা, চিন্ময় আচার্য, অনন্ত সাইফ, অলক চৌধুরী, কমলেন্দু পাল, রসি এ মীর, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী অপু, জাহেদ জিয়া, আবির আই, শারমিন তানিম, কামরুজ্জামান হেলাল, ফয়সল আহমেদ মুন্না, তোফায়েল রেজা সুহেল, সাহেল আহমেদ, মৌসুমী দত্ত, রাজশ্রী চৌধুরী গৌরব, গৌতম সিকদার, মানবী মৃধা ও মৌসুমী চক্রবর্তী।
সভায় অনুষ্ঠেয় বইমেলা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে প্রকাশনা স্টলের বিন্যাস, সাংস্কৃতিক পর্ব, সাহিত্য আসর, শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণ, ‘নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন’, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।
কবি, লেখক ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু জানান, এই বইমেলা এখানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি জানতে সাহায্য করবে। আয়োজকেরা মিশিগানপ্রবাসী বাঙালিদের আহ্বান করেছেন এ মেলায় অংশগ্রহণ করে মেলাকে সুন্দর ও সফল করতে।