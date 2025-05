যেতে যেতে পথে

ভেরোনার সৈকত, রোমিও–জুলিয়েটের সেই বিখ্যাত বাড়ির ব্যালকনি ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাঞ্চে কিছুক্ষণ সময় কাটানো; যা ছিল হৃদয়ে অনেকক্ষণ। তারপর চমৎকার সেন্ট মার্কস স্কয়ার থেকে শুরু করে প্রাচীন স্থাপত্য এবং চার্চ শিল্প, খাদ্যে ভরা মার্জিত প্রাসাদ-ভেনিস একটি আবশ্যক! দেখে মনে হয় সব খালের ওপর গোন্ডোলার (ছোট নৌকার) শাসন। দর্শকের দর্শন কেড়েছে মার্কস গির্জা, কল্পনাপ্রসূত রিয়াল্টো সেতু, পিয়জা সান মার্কো এবং ভেনিসের বিখ্যাত ড্রয়িংরুম সান মার্কোর বিশাল মার্জিত বেসিলিকা। নারীর পরিদর্শক ক্যাসানোভা, গ্যালিলিও এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির শহর ভেনিস। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কোনো এক সময়ে একটি পাইন কাঠের টুকরার ওপর মোনালিসার একখানা ছবি আঁকেন। চিত্রকলার ইতিহাসে এই চিত্রকর্মটির মতো আর কোনোটি এত আলোচিত ও বিখ্যাত হয়নি। এর একমাত্র কারণ, মোনালিসার সেই কৌতূহলোদ্দীপক হাসি, যা পরবর্তী সময়ে বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে এটি প্যারিস শহরের ল্যুভর জাদুঘরে রাখা আছে। এটি ছিল শিল্পীর সবচেয়ে প্রিয় ছবি এবং তিনি সব সময় এটিকে সঙ্গেই রাখতেন। তিনি নিজেই বলতেন, এটি হলো তাঁর সেরা শিল্পকর্ম। অবশ্য মোনালিসাকে নিয়ে অনেক ধারণা আছে। কিছু গবেষক মনে করেন, মোনালিসা হলো লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মা, আবার কেউ মনে করেন মোনালিসা হলো লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বান্ধবী। তবে সাম্প্রতিক এক কম্পিউটার পরীক্ষায় দেখা গেছে, মোনালিসার সঙ্গে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কিছুটা মিল রয়েছে। তাই মনে করা হয়, হয়তো মোনালিসা চিত্রকর্মটি না ছেলে, না মেয়ে। মোনালিসা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে এবং মানুষের মনে নতুন রহস্য সৃষ্টি হয়েছে।

বেশ ভেবেছি, কেমন করে শেষ করব ভ্রমণের ইতিকথা। নতুন করে মনের অফিসে (হৃদয়ে) দেখতে শুরু করেছি ভেনিস, ভেরোনা, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং মোনালিসার ছবির মতো নিজের প্রিয়জনদের। অফিসে ঝুলন্ত অবস্থায় যদি মা–বাবা, সহধর্মিণী বা ছেলেমেয়ের ছবি থাকে তাহলে ভালো কিছু করার সম্ভবনাই বেশি। কারণ, কোনো সিদ্ধান্তে যদি ভালোবাসার ছোঁয়া এবং ছায়া থাকে, তাহলে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশঙ্কা খুবই কম। ভালো কিছু করার মাঝে রয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ; যা শুধু ভালো লাগা আর ভালোবাসার আনন্দ, So listen to your heart there's nothing else you can do. If you don't know where you're going and why! still listen to your heart.

লেখক: রহমান মৃধা, সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন