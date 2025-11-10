নভেম্বর তুমি এলে...
নভেম্বর তুমি এলে,
চুপিচুপি হাওয়ায় মিশে,
তোমার নামটা যেন ভেসে আসে কুয়াশার ঘ্রাণে—
রোদে মেশা ঠান্ডা ছোঁয়ায় আমি খুঁজি তোমার উষ্ণতা।
তুমি এলে,
চায়ের কাপে ধোঁয়া হয়ে,
বিকেলের রোদে ছায়া হয়ে,
আমার চোখের পাতায় জেগে ওঠে তোমার হাসি।
তা যে কত ভালোবাসি...
নভেম্বর মানেই তুমি—
পাতাঝরা বিকেল,
চুপচাপ হাঁটা রাস্তায় হাত ধরাধরি,
নরম শীতের বাতাসে মিশে থাকি।
তুমি এলে,
মনটা অদ্ভুত কেমন হালকা লাগে—
যেন সারা বছর ধরে তোমার অপেক্ষায় এই নভেম্বরের হাওয়া।
আর আমি ভাবি—
প্রতিবার নভেম্বর এলেই তুমি এমনই করে ফিরে আসবে,
চোখে ভালোবাসা, ঠোঁটে একটুখানি শীতল হাসি নিয়ে।
