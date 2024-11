দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রটোকল, আমার অভিজ্ঞতা

অতিসম্প্রতি একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ডেইলি স্টার লিখেছে, ‘No student should be at risk of death on their campus।’লেখাটা পড়ে কিছুক্ষণের জন্য মনটা বেদনার সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল।

আফসানা করিম কত আশা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিল। একনিমেষেই মেয়েটির সব স্বপ্ন চিরতরে হারিয়ে গেল। আমরা ২০০১ সালে তিন মেয়ে নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রেখেছিলাম। সৌভাগ্যবশত তারা তিনজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই। বাবা–মা হয়ে ছেলেমেয়ের জন্য সার্বক্ষণিক চিন্তা তো থাকেই।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করার উপায় কী? ‘সেফটি প্রটোকল’ বলে এই যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক নির্দেশনা থাকে। তারপরে এখানে দুর্ঘটনা ঘটে না, তেমন নয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশে ডাবল ডেকার বাসে করে পুরো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা পিকনিকে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে ঝুলন্ত বিদ্যুতের তার লেগে বাসটি বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। সম্ভাবনাময় তিন শিক্ষার্থী মারা যায়। অবশ্যই হৃদয়বিদারক ঘটনা।