জারদৌসি নকশা ও কুসুমের ঈদ

নিউইয়র্ক শহরে সন্ধ্যা নেমেছে অনেকক্ষণ। ম্যানহাটানের ১১৬ নম্বর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। এখান থেকে ৭২ নম্বর ম্যানহাটানে হোটেলে ফিরতে হবে। ট্যাক্সি করে ফিরবে ভাবছে। সাউথ আফ্রিকার ফরসা অ্যালেন, কালো সারাফিনা ও দুধ মেশানো কফিরঙা অন্য আরেকজন। ট্যাক্সি দাঁড়াতেই ওরা উঠে পড়ল। কফিরঙা অন্যজন ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল। কথা হলো সামান্যই। সারাফিনারা মাঝপথেই নেমে যাবে।

‘তোমরা ট্যুরিস্ট?’

‘আমরা বিদেশি, কনফারেন্সে এসেছি।’

‘জানি, এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকা—সব মহাদেশ থেকেই?’

‘কি করে জানলে?’

‘দুদিন ধরে যাত্রী তুলছি এখানে তাই; তা তোমরা?’

‘আমরা সাউথ আফ্রিকা থেকে।’

‘আমি এশিয়ার বাংলাদেশ থেকে।’

‘বাংলাদেশ!’

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত চালক তার দিকে চকিতে তাকাল।

‘কেন চেন কাউকে?’

চালকের গলায় দ্বিধা।

‘নাহ্। ঠিক তা নয়।’

চালকের দিকে অন্যজন ভালো করে তাকিয়েও দেখল না। ট্যাক্সি থামল। সারাফিনা ও অ্যালেন ওদের ভাগের যা ভাড়া, সে পয়সা অন্যজনের হাতে দিয়ে নেমে গেল। ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। কিছু দূর গিয়েই হঠাৎ আবার ট্যাক্সি থামল। চালক দ্রুত দরজা খুলে নামতে নামতে বলল, ‘Just a second, I will be back soon.’