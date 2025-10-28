পর্তুগালে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা: আন্দ্রে ভেনচুরার বিলবোর্ডে ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা
পর্তুগালের মন্তিজো (Montijo) শহরের একটি বাসস্টপের পাশে ঝোলানো একটি রাজনৈতিক বিলবোর্ড ঘিরে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে স্থানীয় ও প্রবাসী মহলে। বিলবোর্ডটিতে দেশটির ডানপন্থী রাজনৈতিক দল ‘শেগা’–এর (Chega) নেতা আন্দ্রে ভেনচুরার ছবি ব্যবহার করে বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে, ‘Is to no Bangladesh’। বাংলায় যার অর্থ, ‘এটা বাংলাদেশ নয়।’
এই পোস্টার ঘিরে পর্তুগালে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং একে বাংলাদেশকে অপমানজনকভাবে কটাক্ষ করা রাজনৈতিক প্রচারণা বলে মন্তব্য করেছেন।
আন্দ্রে ভেনচুরা বর্তমানে পর্তুগালের প্রধান বিরোধী দল শেগার রক্ষণশীল নেতা। আসন্ন ২০২৬ সালের জানুয়ারির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে তাঁর দল অভিবাসনবিরোধী অবস্থানকে সামনে রেখে প্রচার চালাচ্ছে। সেই প্রচারণার অংশ হিসেবেই দলটি ‘Is to no Bangladesh’ বা ‘This is not Bangladesh’ স্লোগানকে তাদের নির্বাচনী বার্তা হিসেবে ব্যবহার করছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই স্লোগান অভিবাসনবিরোধী মনোভাব উসকে দিতে এবং দক্ষিণ এশীয় শ্রমিকদের, বিশেষত বাংলাদেশিদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটি এই ঘটনাকে ‘বর্ণবাদী রাজনীতির চূড়ান্ত উদাহরণ’ বলে দাবি করেছে।
পর্তুগালে বাংলাদেশি সংগঠন ‘কাজা দো বাংলাদেশ’-এর সাধারণ সম্পাদক শহীদ আহমদ (প্রিন্স) বলেন, ‘আন্দ্রে ভেনচুরা একজন বর্ণবাদী নেতা। পর্তুগিজরা সরাসরি কথায় বেশি বিশ্বাস করে, তাই হয়তো তিনি এমন বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু এই বিলবোর্ড আমাদের কমিউনিটিতে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিষয়টি এখন বাংলাদেশ দূতাবাস ও বাংলাদেশ সরকারের নজরে এসেছে। আমরা চাই, এই অপমানজনক প্রচারের একটি কূটনৈতিক সমাধান হোক।’
বিলবোর্ডটির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর পর্তুগিজ নাগরিকদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ এটিকে ‘অভিবাসনবিরোধী বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি’ হিসেবে সমর্থন করলেও, অনেকেই একে বিদ্বেষমূলক ও লজ্জাজনক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে নিন্দা জানিয়েছেন।