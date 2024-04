জীবনে সংযম এবং ধৈর্য শেখা জরুরি কেন

ভাইয়া এত বড় আইনজীবী অথচ কত অমায়িক। যাঁরা বাসাটা কিনবেন, তাঁরা এলেন। বললেন, আমার ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন ভেরিফাই করা লাগবে। কাজটা পরদিনের জন্য রেখে আমরা হোটেলে ফিরলাম রাত নয়টায়। চট্টগ্রামের বন্ধু আর বন্ধুপত্নী এল। কথা ছিল সব বন্ধুকে নিয়ে আমরা রাতে কোথাও বসব কিন্তু ততক্ষণে জেটল্যাগ আর ক্লান্তি পেয়ে বসেছে আমাকে।

ভ্যালেন্টাইনস ডে ডিনারে গেলাম তিনজন। বোন ওর হাবি আর বাচ্চা ছাড়া, বন্ধু ও ওর বউ আর বাচ্চা ছাড়া আর আমি বাচ্চাদের কয়েক হাজার মাইল দূরে রেখে প্রায় অচেনা এক শহরে। ইংরেজি গান গাইছেন গায়ক, আমার মনে বাজছে:

Don’t stop, never give up

Hold your head high and reach the top

Let the world show what you have got

Bring it back to you.

রাত তিনটা থেকে অনেক চেষ্টা করেও ট্যাক্স আইডি অনলাইনে ভেরিফাই করতে পারলাম না। সকালে নাশতা খেয়ে চেকআউট করলাম আমরা। লাগেজ গাড়িতে তুলে চট্টগ্রামের বন্ধুর সঙ্গে ট্যাক্স অফিসে গিয়ে চার বছরের বকেয়া ট্যাক্স দিলাম। যাঁরা কিনবেন, তাঁদের সঙ্গে বহু ফোনকল বিনিময়ে ট্যাক্স আইডি ভেরিফিকেশন হলো। এমন সময় ভাইয়ার লোক জানালেন ভূমি অফিস কাগজ দিচ্ছে না। ঢাকার বন্ধুকে আবার কল দিলাম। চরম উৎকণ্ঠার কয়েক ঘণ্টা হেল, শেষমেশ ও কল করে তিনটার সময় বলল, তুমি কাগজ তোলার লোক পাঠাও। কাজ হয়ে গেছে।