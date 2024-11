টেনিসের এক যুগের সমাপ্তি, আরেক যুগের প্রতীক্ষা

সো মাস্ট গো অন-

ফেদেরার আর নাদালের বিদায়ের পরও টেনিসের যাত্রা থেমে থাকবে না। সময় এগিয়ে চলবে, নতুন তারকারা আসবে, নতুন গল্প লেখা হবে। কিন্তু এই তিন মহাতারকার যুগ চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থাকবে।

জীবনের মতোই টেনিসও আমাদের শিখিয়েছে-“Everything is impossible until someone makes it happen.” তাই আমরা আশা করব, ভবিষ্যতেও এমন খেলোয়াড় আসবে, যারা এই গল্পকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

আমরা ভাগ্যবান যে আমরা একসঙ্গে এই তিন কিংবদন্তির লড়াই দেখতে পেরেছি। তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জীবনের স্মৃতিতে চিরসবুজ হয়ে থাকবে। সো মাস্ট গো অন। কারণ, প্রতিটি সূর্যাস্তের পরেই একটি নতুন ভোর আসে।