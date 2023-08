আটলান্টিস ইজ কলিং এসওএস ফর লাভ

দুপুরে ওরা একটা আমেরিকান রেস্তোরাঁয় খেতে গেল। সব জায়গায় আগ বাড়িয়ে সবকিছু গিয়ে দিচ্ছে ইশরাক। ইরা মনে মনে ভাবছে লোকটা এ রকম কেন? স্টারবাকসে কফি খেতে গিয়েও একই অবস্থা হয়েছিল। অর্ডার দিয়ে ইরা খেয়াল করল স্ক্যান করে পে করে দেওয়া যাবে এ দোকানে, টেবিলে একটা স্টিকার আছে। দিব্বি পে করে দিল ও। খাওয়া শেষ করে ইশরাক পে করতে গিয়ে বুঝলেন ঘটনাটা। রাগ করে স্টিকারটা তুলে ফেলতে চাইলেন তিনি। আরে এত ছেলেমানুষ কেন উনি?

বিকেলে শপিং শেষ করে বাসায় এসে ইশরাক গোছানো শুরু করলেন সব। ইরা দেখল ইশরাক হোয়াটসঅ্যাপে একটা গান পাঠিয়েছেন মডার্ন টকিংসয়ের।

‘you can trust me anytime…

Lil queenee I am your fool come on, teach me the rule…

Atlantis is calling SOS for love’

গানটা ওর খুব প্রিয় একটা গান। ইরা অবাক হয়ে চিন্তা করল কী সমস্যা ওনার? কিন্তু ইশরাকের খুব ব্যস্ত হয়ে গোছানো দেখে মনে করল উনি হয়তো ভুল করে গানটা পাঠিয়েছেন ওকে। পাঠাতে হয়তো চেয়েছেন অন্য কাউকে। রাতে ওরা টাকো খেল পাশের দোকানে। ইরা বলল, আপনি টিভি দেখবেন? কালকে সকালে ফ্লাইট। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন। টিভি অন করতে গিয়ে দেখা গেল রিমোর্ট কাজ করছে না।

ইশরাক বলল, ইরা বাসায় ব্যাটারি আছে? ইরা ব্যাটারি এনে দিল, ব্যাটারি বদলে দেওয়াতে রিমোট কাজ করছে, কিন্তু বাসার ইন্টারনেটের সঙ্গে স্মার্ট টিভির কানেকশন হচ্ছে না। ইরা বিরক্ত হয়ে ইশরাকের পাশে বসল। ইন্টারনেটের পাসওয়ার্ড দিয়ে কানেক্ট করেই দেখল ওর হাত দুটি ইশরাকের হাতে। ইশরাক ওর ঠোঁট ছুঁয়ে দিল। এ ব্যাপারটার জন্য ইরা একটুও প্রস্তুত ছিল না। ও মাথা নিচু করে বলে রইল। উনি আর কোনো কথাই বলেননি। ইরা নিজের রুমে চলে গেল শুতে। রাত ১০টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত ইশরাক প্রচুর গান শুনলেন, ইরাও শুনল ওর রুম থেকে।

‘ওলিরো কথা শুনে বকুল হাসে

কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাস নাতো’

বা

‘Suzana, I’m so crazy loving you’