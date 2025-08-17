সিডনিতে কুমার বিশ্বজিৎ ও তানজির তুহিন, গাইবেন ৩০ আগস্ট
৩০ আগস্ট সিডনিতে এক মঞ্চে গান গাইবেন বাংলাদেশের দুই প্রজন্মের দুই জনপ্রিয় শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ ও তানজির তুহিন। ‘লিজেন্ডস আনলিশড অস্ট্রেলিয়া সফর ২০২৫’ শিরোনামের এই কনসার্ট ব্যাংকসটাউন স্পোর্টস ক্লাবের থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই সংগীতসন্ধ্যায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অভিনেতা মাজনুন মিজান। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, সিডনির প্রবাসী দর্শকদের জন্য দুই ধারার দুই শিল্পীকে এক মঞ্চে উপভোগ করার এটি একটি দারুণ সুযোগ। টিকিট বিক্রি করছে দেশি ইভেন্টস।
