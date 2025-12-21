প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা–আগুন, মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাবের নিন্দা

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা–আগুন, মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাবের নিন্দা
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান (ইউএসএ)।
সংগঠনটির নেতারা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংবাদপত্রের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে একটি মহল আবারও প্রমাণ করেছে, তারা গণমাধ্যমের শত্রু। এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের বাক্স্বাধীনতা, ভিন্নমত প্রকাশ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি ও গুরুতর আঘাত। স্বাধীন সাংবাদিকতা গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম ভিত্তি। সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে বা দমন করে সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান নেতারা।
যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগানের সভাপতি পার্থ সারথী দেব, সিনিয়র সহসভাপতি শফিক রহমান, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল খান, কোষাধ্যক্ষ মাহমুদুল হক লিটু, সহসাধারণ সম্পাদক সঞ্চয় দেব এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হেলাল উদ্দিন রানা, ইকবাল ফেরদৌস, ফয়সল আহমদ মুন্না, ফারজানা চৌধুরী পাপড়ি, হারান কান্তি সেন ও আহমেদ শামসুদ্দিন কুটি।
বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান মনে করে, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে।