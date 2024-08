২০১৮ থেকে ২০২৪: বদলে যাওয়া স্বপ্ন, একই সংকট

দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে আমি সব সময়ই দেশের অন্যতম সম্পদ হিসেবে দেখেছি। কিন্তু কেন তারা ব্যারাকে বন্দী থাকবে? কেন তারা দেশের উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে না? কেন তাদের কেবল জাতীয় উৎসবের দিনে দেখা যায়? তাদের সক্রিয়ভাবে কাজে লাগালে দেশের কত উপকার হতে পারত, কত সমস্যা সমাধান হতে পারত। তখনো আমি বিশ্বাস করতাম, আজও বিশ্বাস করি—দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি নাগরিক যদি তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে, তবে আমরা সোনার বাংলা গড়তে পারি।

আজ ২০২৪ সালে এসে আমি সেই সময়ের দিকে ফিরে তাকাই। কিছু উন্নতি হয়তো হয়েছে, কিন্তু আজও দুর্নীতির সেই জাল ছিন্ন হয়নি। আজও আমাদের রাজনীতিতে স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার চলছেই। আমার কষ্ট তখনো ছিল, আজও আছে। কষ্ট এই জন্য যে, আমরা হয়তো আরও ভালো করতে পারতাম, আরও আগেই পরিবর্তন আনতে পারতাম। কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কত পরিবার ধ্বংস হয়েছে, এসবের হিসাব কে রাখবে?

তবুও, আমি আশা ছাড়িনি। আমি তখনও লিখেছিলাম, আজও বলছি—‘Never too late to change your mind.’ এই পরিবর্তনের জন্য আমাদের সবার একসাথে কাজ করতে হবে। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, সোনার বাংলার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। আমি জানি, আমরা পারি। শুধু প্রয়োজন সাহস, সততা এবং ঐক্যের।

আজ আমি সেই শিক্ষার্থীদের বলতে চাই, যারা দেশের জন্য লড়ছে—তোমরা থেমে যেয়ো না। তোমাদের লড়াইয়ে আমি আছি, আমি থাকব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের সোনার বাংলা সত্যিকার অর্থে সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ততক্ষণ তোমাদের মিশন চালিয়ে যাও। আমরা একদিন ঠিকই সফল হবো।