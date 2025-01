আমার দেখা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

এখানে নাম ধরে ডাকার ব্যাপারে আমার আরেকটা ছোট্ট মজার অভিজ্ঞতার কথাও বলা দরকার। ম্যানিটোবাতে একই বছর আমাদের ম্যাক্রোইকোনমিকস পড়াতেন এক গ্রিক অধ্যাপক। পরে তিনি আমার পিএইচডি থিসিস সুপারভাইজার হয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল ‘কনটেন্টাইন আলেকজান্ডার নিকোলাও’। ডিপার্টমেন্টের অন্য অধ্যাপকরা অর্থাৎ তাঁর সহকর্মীরা তাঁর কঠিন প্রথম নামকে (First name) সহজ ও সংক্ষেপ করে ডাকতেন ‘কটার্স’। আমি জানতাম এ দেশে তো অধ্যাপকদের নাম ধরে ডাকা কোনো অভদ্রতা নয়, তাই একদিন পরীক্ষার মোড জানতে অধ্যাপকের বাড়িতে ফোন করে বলেছিলাম, May I speak to Prof. Contas? অধ্যাপক নিকোলাও নিজেই ফোন ধরেছিলেন, তিনি আমার ধৃষ্টতায় মোটেও রাগ হননি। ধীরস্থির-ভরাট কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘The name is Nicolao প্রফেসর নিকোলাও সেদিন নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, ওটা আমার অজ্ঞতাবশত ভুল। ইচ্ছাকৃত অশালীন আচরণ নয়। তখন আমি জানতাম না, ঘনিষ্ঠ জানাশোনা না থাকলে কারও অনুমতি ছাড়া তাঁকে প্রথম নাম ধরে ডাকা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মারাত্মকভাবে অগ্রহণযোগ্য। সেদিন আমি খুব বিব্রত বোধ করেছিলাম। এর পর থেকে অনুমতি ছাড়া কাউকে তার প্রথম নামে ডাকার সাহস দেখাই না।