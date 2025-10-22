দূর পরবাস

জেদ্দায় কনস্যুলেটের হটলাইন সেবা পাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা

বাহার উদ্দিন বকুল, জেদ্দা, সৌদি আরব

সৌদি আরবের বন্দর নগরী জেদ্দাসহ দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে কর্মরত আছেন ১০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি। এই অঞ্চলে কর্মরত প্রবাসীদের সেবা প্রদান করে জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেট। প্রবাসীরা যাতে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে যোগাযোগ করতে পারেন, সে জন্য ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে এখানে চালু হয় হটলাইন সেবা।

কনস্যুলেট সূত্র জানিয়েছে, এই সেবা চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত হটলাইনে ফোন এসেছে দুই লাখের বেশি। কল করা বেশির ভাগ প্রবাসীকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। বাকিদেরও কনস্যুলেটের নির্দিষ্ট শাখায় সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে সেবা দেওয়া হয়েছে। যাঁরা হটলাইনে কল দিয়ে সেবা নিয়েছেন, তাঁদের নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া প্রবাসীরা যে স্থান থেকে কল করেন, সে স্থানের নামও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির অধীনে জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার অতিরিক্ত হিসেবে পরীক্ষামূলক এ ‘হটলাইন সেবা’ চালু করে কনস্যুলেট।

বর্তমানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে টোল–ফ্রি হটলাইন পরিচালিত হচ্ছে। শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে প্রবাসীরা স্পেশাল এক্সিট ও গৃহকর্মীরা জেদ্দা ও জেদ্দার বাইরের অঞ্চল থেকে হটলাইনে কল দিয়ে সেবা নিয়ে থাকেন।

কয়েকজন প্রবাসী এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, বিনা ফিতে হটলাইনে সেবা পেয়ে তাঁরা আনন্দিত।

তায়েফে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি আবুল হোসেন বলেন, ‘আমি হটলাইনে কল করে আমার পাসপোর্ট বিষয়ে তথ্য পেয়েছি। আমরা চাই এ সেবা চালু থাকুক।’

বিশায় কর্মরত প্রবাসী দুলাল বলেন, ‘আমি কয়েকবার চেষ্টা করে সংযোগ পেয়েছি। কথা বলতে পেরেছি হটলাইনে। ই-পাসপোর্টের আবেদন জমা দিয়েছি। তবে পাসপোর্ট এসেছে কি না জানার জন্য আবার কল দিলে জানানো হয়, তাদের কাছে সার্ভার নেই। আমাকে অনলাইনে চেক করে নিতে বলা হয়। আমরা অল্পশিক্ষিত, অনলাইনে কীভাবে চেক করতে হয় বুঝি না। হটলাইনের অপারেটর যদি চেক করে জানাতেন, তাহলে আমরা উপকৃত হতাম। এ বিষয়ে ওই প্রবাসী জেদ্দায় নিয়োজিত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।’

মক্কায় কর্মরত প্রবাসী দিলরুবা (গৃহকর্মী) তাঁর সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হটলাইনে ফোন করেছিলেন। এ জন্য তাঁর ফোন থেকে কোনো অর্থ কাটা হয়নি জেনে তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

কনস্যুলেট সূত্র জানায়, সাপ্তাহিক ও অন্য ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রবাসীরা বিনা ফিতে (টোল–ফ্রি) হটলাইনে যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক সেবা নিতে পারবেন। কনস্যুলেটের হটলাইন নম্বর-৮০০২৪৪০০৫১।

